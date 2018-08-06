根據台灣證券交易所統計，上週（2018/7/30~2018/8/3）外資在集中市場總買進金額為1,800.60億元，總賣出金額為1,822.12億元，賣超為21.52億元，另統計自2018年年初至8月3日止，外資總買進金額為4兆9,320.76億元，總賣出金額為5兆1,894.46億元，累計賣超為2,573.70億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,336.64億元新台幣，占全體上市股票市值的40.68%，較7月27日的13兆3,839.46億元新台幣，減少502.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進329,697千股，賣出67,012千股，買超262,685千股。

第二名：群創：買進83,879千股，賣出40,345千股，買超43,534千股。

第三名：中鋼：買進53,263千股，賣出12,588千股，買超40,675千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台泥：買進96,463千股，賣出203,432千股，賣超106,969千股。

第二名：中信金：買進95,259千股，賣出131,925千股，賣超36,666千股。

第三名：聯電：買進135,077千股，賣出170,683千股，賣超35,606千股。