與波蘭總統喝下午茶　南投英文老師：係金ㄟ

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）來自南投的李姓夫妻，上（7）月12日在波蘭華沙觀光旅遊，行程最後一天把握時間要去購物，卻在總統府旁街上被一名女子攔住，邀請他們和總統杜達（Andrzej Duda）一起享用下午茶聊天。李姓民眾坦言，一開始以為是詐騙，後來才知道「係金ㄟ」。

家住南投的李先生，和太太一樣都是國小的英文教師，趁著學校放暑假規劃二周的歐洲自助行，行程只停留在波蘭與匈牙利兩個國家，其中波蘭就待了八天。行程最後一日，夫婦在華沙準備去購物，穿著輕便休閒，腳還踩著涼鞋，在行經總統府附近被陌生人攔了下來。

李先生回憶，一位小姐過來對他們說，有一個特別的活動要邀請他們進入總統府，與總統杜達一起喝個下午茶，過程將會錄影並放到網路上，目的是推廣波蘭觀光。原本夫妻倆表明他們當晚就要返台，擔心延誤行程，但工作人員說明馬上就要進行，時間不長，因此他們大方同意拍攝，只是沒想到，這段過程竟是如此有趣及難忘。

李先生表示，他們和另外兩位新加坡遊客先進行例行安檢，安檢通過後工作人員向他們說明流程，接著總統出現，親自迎接四位遠道而來的旅客，向他們介紹在一樓大廳的設施，接著就帶他們上二樓總統辦公廳，進行一場愉快的下午茶。

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這個午茶聚會估計進行20分鐘，以英文進行，提問的問題全部由他們現場自由發揮，不過在總統隨扈催促還有其它行程下，才依依不捨結束，離開前總統還提議與四人合影自拍，接著夫婦就趕往機場搭機返台。

這名與波蘭總統近距離接觸的李先生，在台任教十餘年，目前在平和國小教授英文，他和太太是自助旅行愛好者，最遠到過莫斯科，而這回波蘭行是「最驚喜」，離別時杜達總統還贈送他們一些如馬克杯、記事本與筆等小紀念品，夫婦相當開心。

（圖片提供：Jerry Lee）

他們事後也得知，隨機邀請國際觀光客入府內喝下午茶宣傳波蘭觀光是杜達總統的點子，總統本人很風趣友善。

杜達總統與四人會面後，就將自拍照放推特：

Po powrocie z #NATOSummit w Brukseli miałem w gabinecie miłych Gości. Turyści z Tajwanu i Singapuru odwiedzili Pałac Prezydencki... i mnie. pic.twitter.com/3U1pInZnGR — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 12, 2018

問到此行的感想，李先生指回國之後會更想多了解波蘭，也會推薦朋友前往觀光旅遊，之後他也會與學生分享這段經歷，鼓勵學生要把英文學好，所以當遇到這樣的機會，就能聽得懂邀請並回應，才不會讓與一國元首喝下午茶這樣難得的機會溜走。

李先生認為台灣和波蘭在歷史處境中有相像之處，飽受內憂外患，但人民勤奮老實也愛國；他鼓勵國人前往波蘭旅遊，當地沒有如其它歐洲國家有太多華人旅行團，物價便宜，風景優美，值得造訪。