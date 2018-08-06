富邦金控致力推動綠色金融品牌　創造綠色價值服務

富邦金控暨子公司推動節能管理再創佳績，今(6)日獲「2018 台北市節能領導獎」肯定；本獎項由富邦金控、台北富邦銀行、 富邦人壽分別以內湖資訊大樓、金融中心大樓及人壽大樓代表參賽， 三棟大樓均同時榮獲「工商產業甲組」優等獎，合計節電量達134 萬度電、平均節能成效約10%，減少溫室氣體碳排放量約為709 公噸。

富邦金控積極落實辦公室能源管理政策，除導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14001環境管理系統認證，提高能源使用效率外， 近年來陸續汰換老舊空調主機、電梯，並將照明設備更換為LED燈 具、建置太陽能光電板、室內外種植綠色植栽，透過各項節能措施， 以降低碳排放量，另也大力推展無紙化數位金融服務等， 同時亦宣導同仁響應減塑行動、下班時分區隨手關燈， 在日常生活中養成各項環保習慣，共創低碳生活。

為實踐低碳企業之理念，富邦金控於2012年率同業之先， 對金控總部及各子公司八棟大樓進行ISO 14064－1溫室氣體盤查，更於2017年時盤查認證覆蓋率達 100%。另配合政府政策，支持再生能源發展，自2014年起， 積極參與認購綠色電力，2017年認購綠色電力高達196萬度， 認購度數為金控業之首。此外，亦積極選購符合環保節能標章、 綠建材標章等產品，2017年綠色採購金額達2.97億元， 2018年預計可達3.18億元，以善盡企業之社會責任。

富邦金控2015年底啟動「永續經營(ESG)願景工程」後， 已展開各項ESG方案，將永續理念內化到企業內部營運， 充分發揮金融核心職能推動各項培力計畫、關懷社會弱勢族群。 富邦金控為股東創造最大報酬的同時，也以環境永續發展為主軸， 致力推動綠色金融品牌，創造綠色價值服務， 在企業永續經營的同時，以正向的力量，讓世界持續美好。