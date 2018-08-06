中華電信e化帳單這廂有禮 大獎送給您

本公司為感謝客戶對e化帳單的支持與愛用，特別為無紙化帳單的客戶推出貼心回饋活動，百萬抽獎這廂有禮了!即日起至107年10月31日止，凡電子帳單、簡訊帳單或以簡訊、語音接收轉帳代繳「繳費結果通知」之新、舊消費性客戶，都獲邀參加抽獎活動，獎品有MacBook Air、萬點HamiPoint、家樂福禮券或7-ELEVEN商品卡等多項好禮;成功註冊Hami Wallet的客戶，還可加計一次抽獎機會，中獎機會更大！詳細抽獎活動請參閱網址https://event.cheerspoint.com.tw/ebill2018/。

中華電信支持環境保護，提供以電子信箱、簡訊或語音傳送的無紙化帳單服務，客戶可隨時隨地登入本公司電子帳單網站或網路客服中心(https://123.cht.com.tw/)查閱帳單內容並繳費，也可以下載中華電信APP查閱詳細的帳單內容後線上繳費，資訊取得方便又即時。客戶也可申辦轉帳代繳，本公司將於金融機構/中華郵政扣款後主動以簡訊/語音將繳費結果通知您。小小的改變友善環境的一大步，讓我們共同攜手以無紙化帳單潔淨我們居住的環境。

心動不如馬上行動，歡迎撥打本公司123客服專線或就近至本公司各門市申辦電子帳單、簡訊帳單等e化帳單服務，我們將竭誠為您服務。