新南向合作計畫！台灣擬於菲律賓設農業示範區

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因應政府推動新南向政策，希望將亞太區域內的國家團結起來並於教育、農業、投資等領域合作，台灣與菲律賓將規劃於菲國內設農業示範區。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席兼菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo），日前接受中央社專訪時表示，菲律賓歡迎這項政策，當今全球經濟有許多變動；在美中貿易戰之際，亞太區域內的國家團結，一起合作，以免受到美中貿易戰的負面影響，變得很重要。

於經貿關係的合作上，班納友表示，台灣過去很長一段時間的重點目標是美國、歐盟、東亞等，然而，「對台灣來說，現在是時候往南看了」；新南向政策為包括菲律賓在內的經濟體創造更多與台灣在經濟方面的合作機會。



另外，在促進農業合作方面，班納友表示，菲律賓與台灣目前正規劃合作在菲律賓設立農業示範區，種植的作物可能是蔬菜或水果，由台灣提供技術協助，幫助當地農民在示範區內種植高價值作物，作物收成後可出口到台灣或是在菲國國內市場銷售。

班納友表示，菲國南部民答那峨島的納卯市（Davao）為農業重鎮，並將今(2018)年9月舉辦農業博覽會；屆時，將有許多台灣機械產業的企業前往參展。



他在訪問中接著說，農業示範區設立的地點目前有兩個選項，一個在民答那峨島，一個在呂宋島；待地點確定後，台灣農委會就會派員到當地考察，以決定合作的具體內容。這些準備工作可望在3個月內完成。