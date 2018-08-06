華國飯店  一泊二食情人專案

愛對了人，每天都過情人節！台北華國大飯店拉長七夕甜蜜期，自8/9~8/26推出「愛享七夕」一泊二食住房專案，入住擁有一房一廳的豪華套房，房內提供情人小禮與迎賓水果，再享價值NT$2960+10% 的牛排館浪漫情人大餐。一泊二食原價NT$17,000，七夕甜甜價NT$6,999（約4.1折，假日不另加價），讓愛情至上的情侶們備感尊榮欣喜，每天都過情人節！

「愛享七夕」情人一泊二食住房專案，入住後可選擇當日晚餐或隔日午餐享用牛排館精選情人套餐，主菜有prime等級的【頂級紐約牛排】、【香料小羊排】、【明蝦佐鱸魚菲力】三種可選擇。尤其推薦香料小羊排，以迷迭香等四味香料費工醃製，再以鐵板香煎，外酥內軟噴香口感令人驚豔！前菜是媲美Brunch等級、配料豐盛的【美式開胃拼盤】，以大量馬札瑞拉起司搭配煙燻鮭魚與鮮採蔬果的【經典帝國凱薩沙拉】。還有餐後特別打造的心型提拉米蘇限定甜點與隨餐附贈兩杯2014年Chateau La Croix de Roche迎賓紅酒，精緻的料理讓愛侶們共享濃情蜜意。隔日再攜手共進美味自助式晨光早餐，十分幸福。

情人節一泊二食專案NT$6,999，免收服務費，需提早三日前預訂。訂房專線：02-25965111轉 訂房組。