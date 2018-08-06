婦癌篩選拿好康！ 北市每月送出萬元禮券

（台灣英文新聞／朱明朱 台北報導）為了提升民眾癌症防治觀念及鼓勵定期篩檢，台北市衛生局與台灣癌症基金會共同推動「開心篩 粉樂送」篩檢活動，只要符合資格的市民即日起至10月31日止完成乳房X光攝影或子宮頸癌篩檢即可獲得刮刮卡1張，每月各送1萬元超商禮券，總獎金高達32萬元，超過6,500項大獎，歡迎市民朋友踴躍參加！

北市衛生局黃世傑局長表示，北市106年約12萬名女性進行乳癌篩檢，發現650名乳癌個案，平均約每篩檢185名可找出1名乳癌患者，呼籲凡設籍台北市、年滿45歲到69歲或40-44歲二等親內（外祖母、祖母、媽媽、姐妹、女兒）曾罹乳癌且106年迄今未接受過乳房X光攝影的女性；另年滿30至69歲且105年迄今尚未接受子宮頸抹片檢查者，儘速至北市健保特約院所或北市十二區健康服務中心社區篩檢活動。

財團法人台灣癌症基金會張家崙副執行長表示，「篩檢是給自己最好的禮物」，提醒市民朋友善用政府資源定期篩檢，同時力行健康生活五功法（彩虹蔬果579、規律運動、體重控制、遠離菸檳、定期篩檢），積極預防以遠離癌症。

同時，即日起符合活動資格者，2人以上至北市十二區健康服務中心社區篩檢活動進行婦癌篩檢，除可參加刮刮卡活動外，還可獲得限量咖啡兌換券，倆人皆可各獲得1杯，送完為止，女性朋友篩檢後更可與好姐妹一同喝咖啡。