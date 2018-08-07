療癒！慢下來傾聽溫柔大地　日本聲音藝術家台中菩薩寺開展

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）日本跨界聲音藝術家赤松音呂來台舉辦聲音裝置展，帶來獲林茲電子藝術節金獎作品「地磁水琴窟」，及經典作品「手水缽漩渦」裝置，作品透過呈現水流及地磁等自然現象產生的細微聲音，在觀者平靜的心中引起陣陣漣漪，展覽於台中菩薩寺展至26日（日）。

策展單位草字頭邀請來自日本的赤松音呂 (Nelo Akamatsu)，身為跨領域聲音藝術家的他，已於2015年的奧地利國際媒體藝術展（Prix Ars Electronica ）榮獲金獎 （Grand Prix），金獎作品「地磁水琴窟」（Chijikinkutsu）也於這次展出。作品多為研究並創作關於聲音的裝置，並嘗試通過視覺及聽覺將無形的地磁力具象化。



「地磁水琴窟」電流通過磁針輕敲產生的聲音療癒人心（照片來源：草字頭）

「地磁水琴窟」（Chijikinkutsu）與 「手水缽」（Chozumaki）為赤松音呂展於台中菩薩寺維摩舍的聲音裝置展，來自於藝術家對於日常生活中的觀察，並融合自然現象與電子裝置，帶給觀者平靜且療癒的溫柔力量。

已成立15年的菩薩寺視藝術為橋樑，並重視如何從美與感動中找到自己內在力量。維摩舍執行長葉惠貞於日前接受 Art TV Taiwan訪問時表示，藝術裝置是詮釋佛法的一種形式，挑戰著我們對於真實世界的認知，因為真實的世界，絕對不是眼睛看到或耳朵聽到的，還有更多是需要用心了解的。



傾聽手水缽傳出的聲響（照片來源：草字頭）

葉惠貞說明，這次展出的兩個裝置，會使人安靜下來，而安靜下來的人會看到更多，並可以發現我們所處的環境跟地球都一直很豐富的支持我們。

對於地磁現象感到好奇的赤松音呂，因而研發出「地磁水琴窟」（Chijikinkutsu）這件作品。其為地球磁力（chijiki）及水琴窟（Sukinkutsu）兩字的結合新創字，水琴窟是日本傳統庭園的造景裝置，水滴入空容器時會發出清脆的回聲。



（影片來源：菩薩寺）

於是，赤松音呂將地磁與流水結合，透過電流引導產生細微卻清脆的聲音。裝置使用300個裝蒸餾水的玻璃杯，並放入磁針及銅線，當電流通過時，磁針輕擊玻璃杯時，發出猶如水琴窟纖細微妙的聲音，微小力量的集結成為一副震撼人心的場景。

另外一件作品「手水缽」為赤松音呂對於漩渦的觀察，微觀從日常起居的洗手台流水，宏觀至自然氣旋和星系運轉，漩渦皆隱藏其中，手水缽則為日本神社入口處常見的淨手處，作為連結神社外部與內部的交界。



（影片來源：菩薩寺）

作品透過磁鐵的旋轉帶動水波震動，漩渦攪動成無數微小的氣泡上昇，通過有著造型如同耳朵的螺旋及喇叭管道的玻璃容器產生聲響。

發人省思的作品「手水缽」，呈現某現象的產生及結束，並在觀者眼前無限循環，讓人不禁聯想杯中漩渦猶如一場猛烈的颱風，或是神秘的銀河系，而聲音卻如此輕柔，必須靠很近才聽得到。

2018赤松音呂聲音裝置展將至26日 (周日)結束， 每週一休館，展覽為免費入場。