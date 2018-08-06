印尼震災 外交部：國人安全無虞，提供緊急協助

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印尼龍目島（Lombok）周日發生規模7強震，外交部發布聲明指出，目前掌握資訊，我國民眾安全無虞，駐外單位將赴當地提供國人必要協助。

根據外交部聲明，震災發生後，外交部立刻致電我駐印尼泗水辦事處，瞭解國人是否遭波及，並向印尼政府表達慰問之意。

據了解，截至今（6）日中午，駐處已與目前在龍目島及離島旅遊（均為自由行）的5組國人取得聯繫，其中4組共計12人，另外一組因在龍目島的外島Giligili旅遊，通訊不便，人數尚待確定，人員均安全無虞。駐處人員今日中午已搭機趕赴龍目島，提供相關協助。

此外，外交部指出，峇里島亦受本次地震影響，所幸並未傳出國人傷亡。駐處已成立緊急應變小組，與印尼有關單位保持聯繫，若接獲其他國人求助，將迅速提供所需協助。

基於安全考量，外交部呼籲國人暫勿前往龍目島及印尼離島，若在印尼境內遭遇急難，可撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話（0811-984-676），或駐泗水辦事處緊急聯絡電話（0822-5766-9680）。台灣親友可撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

據外電最新消息，本次震災喪命人數已攀升至91人，由於當地一處清真寺因地震倒塌，當地缺乏救災重機具，死亡人數恐再上修。