〈時評〉年改要信賴保護還是要公平正義2：18%與所得替代率

延續上一篇的討論，回顧軍公教的退休金作者歸納的問題點。

1. 目前爭執的退休金問題點

2. 各說各話的問題

a.沒有18%就沒有信賴保護原則

b.18%與世代相對剝奪

c.以前的軍公教真的比一般勞工窮困嗎?

3. 應該正視的問題

a.希臘是如何泡沫化

b.為什麼不逐年修正利率問題

c.全體人民的年金機制應該接近一致

d.退休金的請領，不要再想著哪一個版本更佔便宜

4. 18%的相關問題

a. 18%是什麼

b.18%的政治時空背景為何

5. 所得替代率的相關問題

a.所得替代率是什麼

b.先進國家各國所得替代率

c.老師的所得替代率為何如此高

在上一篇已經討論第1點到及第3點，接著討論第4點：18%的相關問題、及第5點：所得替代率的相關問題。

【討論問題】

4. 18%的相關問題

a.18%是什麼

1995年以前的退休軍公教優惠存款利率是年息18%，故此制度常被簡稱為「軍公教18%」或「18%」。

b.18%的政治時空背景

由於1950至1960年間國庫資金不充裕，政府於是鼓勵公務員領取月退休俸，希望公務員把退休金存放在臺灣銀行，讓國庫有多餘的錢運用與調度，因此銓敘部和財政部在1960年會銜定頒「退休公務員退休金優惠存款辦法」，而國防部和教育部也在之後跟進。

在利率方面，原本規定以兩年期銀行定存利率的1.5倍作為計算優惠利息的浮動標準。1979至1980年時因利率關係，訂定了優惠存款利率不得低於14.25%的規定，當時的定存約8%。1981年時規定為21.75%，此時定存介於15至16%之間；1982年時又調回14.25%，此時定存仍維持8%左右；1983年時，規定不得低於18%，當時定存約12%。見圖1可了解歷年利率趨勢。文章參考自：財團法人彭明敏文教基金會「18％的起源與介紹」





圖1取自於銓敘部資料：「公務人員退休撫卹法草案」公聽會書面資料2017/4/26

作者認為：「18%」的典故可以理解為當時的利率夠高(>15%)，所以定下18%，反觀現在利率相當低(1%左右)，那麼這樣的浮動利率是不是應該因時空背景的不同而調整、又或者是廢除優存、又或者是調整到與勞工相仿的數值。

5. 所得替代率的相關問題

a.所得替代率是什麼

● 所得替代率定義

所得替代率=退休後所得 ÷ 退休前所得

所得替代率是退休人員每月收入是否能維持生活水準的關鍵。

所得替代率越高，代表退休生活水準也越高。並因為退休者通常不再有提撥各項準備及撫養子女的需求，故欲維持退休前生活品質，一般歐美國家的所得替代率都是介於6成至7成間。例如：退休前月薪為5萬元，預計退休後退休所得為3.5萬元，則退休後之生活水準約可維持就業時的水準。

● 所得替代率的收入來源，退休後所得指的是

世界銀行提出建議，老年經濟安全的三種保障來源。

1.法定公共年金：以政府稅收或法定收入為主，提供最基礎的經濟保障。

2.法定私營年金：通常又稱為職業年金，由企業為勞工提撥，或勞工在職時按收入預先繳交，退休後選擇一次性領取或是按月領取。

3.個人儲蓄準備：例如儲蓄型保險，此為依個人意願自由向各保險公司投保，依各保險公司的投保契約內容，保障範圍也會有所不同。

作者認為：根據上述三點，唯「個人儲蓄準備」是自由選擇加保。不應該誤解退休後所得只有一筆退休金，即便部分的人沒有儲蓄準備，但仍然不可以誤解「退休後所得」的定義。

值得思考的問題：

根據上述內容，若台灣退休後的所得替代率是比照一般歐美國家所得替代率(6至7成)，退休者尚可維持退休前的生活品質。

換言之「退休後所得」不需要比「退休前所得」高，

也就是「退休金+個人儲蓄準備的總和」不需要比「退休前所得」高。

再想想目前部份退休者的「退休後所得」高過「退休前所得」，是否相當不合理。

資料來源：WIKI所得替代率 (Replacement rate models of retirement spending)

政大機構典藏之論文第三章「世界各國公務人員退休所得替代率的研究」

● 台灣部分軍公教的所得替代率被灌水稀釋

台灣的所得替代率計算公式，分母是最後在職本(年功)俸(薪)額乘以2，而這將會造就實際所得替代率變小，見圖2、3、4。

圖2

資料來源：銓敘部-「公務人員退休撫卹法草案」公聽會書面資料2017/4/26

圖3

圖4

資料來源：銓敘部退撫司-公務人員年金改革內涵介紹 (三讀通過版)2017/7/5

我們可以發現台灣與其他國家的計算所得替代率方式不同，其它國家「所得替代率=退休後實質所得 ÷ 退休前之所得」，見圖5。

圖5

資料來源：政大機構典藏之論文第三章「世界各國公務人員退休所得替代率的研究」

「本俸乘以2」這會導致什麼嚴重的問題，這會讓台灣人誤以為所得替代率已經下降到跟世界接近的水準。舉例來說：

假設某外國人退休前所得5萬，退休後所得3.75萬，

則外國人在該國所得替代率=退休後所得÷退休前所得=3.75萬÷5萬=75%；

假設台灣退休前本俸3.5萬，其它加給1.5萬，故退休前所得5萬，退休後所得5.25萬。則台灣所得替代率=退休後所得÷（退休前本俸×2）=5.25萬÷(3.5萬×2）=75%。

可以明顯看到退休前所得相同，台灣退休金大於外國，但是所得替代率相同。

作者查證「本俸乘以2」的原因？政府的回答是因為符合適足性及公平性，見圖6，但此意義相當難以理解。作者建議政府應該完整解釋為何分母是「本俸乘以2」？

圖6

資料來源銓敘部-公務人員退休資遣撫卹法退休人員宣導說明會

「退休前本俸×2」的問題討論：

政府定義「退休前本俸×2＝退休前的所得」對勞工來說簡直是荒謬？

如果「退休前本俸×2＞退休前的所得」不就將替代率灌水稀釋了嗎？

以及台灣為什麼不用退休前所得直接計算，而是要用退休前本俸×2？

台灣定義退休前所得是退休前本俸×2，是對勞工極大的不公平，

見以下的數據討論。目前本俸與所得的關係，假設所得約是本俸的1到2倍。

故我們得到表1(數字為作者假設，表2的計算內容可參考補充說明)

表1

「台灣退休後所得」可理解為「退休前所得×灌水比例×所得替代率」

非勞工的灌水比例約1到2之間，而勞工是1；

非勞工的所得替代率大於勞工；

在這兩個因素下，勞工的退休金當然會遠小於軍公教。

「退休前本俸×2＝退休前的所得，分母是本俸乘以2」的問題在去(2017)年已經有被沃草提出討論，見連結 觀點／所得替代率分母這一題，蔡英文不只輸給陳水扁，連馬英九都不如，但目前沒看到政府有所作為。

先進國家各國所得替代率為何

參考先進國家所得替代率，見表3，再反思台灣的替代率是否有問題。

表2

參考自：

TVBS【年金改革】 什麼是所得替代率？

公教退休替代率 台高過美日英德

政大機構典藏之論文第三章「世界各國公務人員退休所得替代率的研究」

c.老師的所得替代率為何如此高

2016的文章TVBS【年金改革】 什麼是所得替代率？，指出當老師教滿25年，核給85%所得替代率，之後每滿一年增給1%，最高35年給予95%，自35年以後每滿一年增給0.5%，最高40年核給97.5%。如果再加上「優惠存款利息」(18%)，就造成有部分的退休教師的所得替代率超過100%，變成不工作領得比工作時還多的奇怪現象。而目前修法變成下述內容，見圖7。

圖7

資料來源：教育部「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」

文章討論參考自TVBS【年金改革】 什麼是所得替代率？

作者認為：政府直接設定所得替代率，應該解釋其正當性。如果與時空背景有關，那麼應該因時空背景不同而進行調整、並調整到與勞工相仿的數值。

【結論】

由本篇可以發現軍公教的退休金所得的計算方式，對勞工相當的不公平。事實上導致年金制度最大的問題也是源自於此，政府應該正視退休金數學式的錯誤，來解決問題。如果不能一次到位的解決問題，但也要說明問題癥結點在哪？並提出循序漸進的解決辦法，而非一直用所謂的本俸乘以2。

【補充說明：表1數值】

表1

台灣定義所得替代率=退休後所得÷(退休前本俸×2)，​可得到退休後所得=退休前本俸×2×所得替代率。

● 討論「本俸×1=所得」的人的真實所得替代率情況

已知，台灣退休後所得=(台灣退休前本俸×2)×台灣所得替代率；

也就是，台灣退休後所得=台灣退休前所得×(2×台灣所得替代率)；

再對照，世界的退休後所得=世界退休前所得×世界所得替代率

所以這部分的人，「台灣所得替代率×2」才是「世界所得替代率」。

● 討論「本俸×1.6=所得，故本俸=所得÷1.6」的人的真實所得替代率情況

已知，台灣退休後所得=(台灣退休前本俸×2)×台灣所得替代率

也就是，台灣退休後所得=(台灣退休前所得÷1.6)×2×台灣所得替代率

也就是，台灣退休後所得=台灣退休前所得×(2÷1.6)×所得替代率。

再對照世界的退休後所得=世界退休前所得×世界所得替代率

所以這部分的人，「台灣所得替代率要×1.25」才是「世界所得替代率」。

● 討論「本俸×2=所得，故本俸=所得÷2」的人的真實所得替代率情況

已知，台灣退休後所得=(台灣退休前本俸×2)×台灣所得替代率

也就是，台灣退休後所得=(台灣退休前所得÷2)×2×台灣所得替代率

也就是，台灣退休後所得=台灣退休前所得×(2÷2)×所得替代率。

再對照世界的退休後所得=世界退休前所得×世界所得替代率

所以這部分的人，「台灣所得替代率要×1」才是「世界所得替代率」。