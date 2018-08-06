調查：腰圍粗　夫妻「幸」福指數低三成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）腰圍粗不僅會增加代謝症候群及心血管疾病機率，更會影響夫妻關係？！根據最新調查顯示，腰圍超標者的「幸」福指數相較於腰圍標準者低三成。醫師也提醒，男女腰圍隨年齡而增加，若不趁年輕及早控制，不僅容易引發高血壓等慢性疾病，甚至可能影響夫妻間相處。

為宣導「腰圍八九十，健康常維持」全民健康意識，千禧之愛健康基金會今年再度攜手國民健康署共同推廣「千禧之愛89量腰日」，並公布歷年全國健康日暨2018年「千禧智慧健康小站」數據發現，男女腰圍隨年齡而增加，其中男性在40歲以前腰圍上升幅度大，40-49歲左右瀕臨90公分超標臨界。而女性腰圍則是30-39歲左右就已瀕臨超標，50歲後超過80公分標準比例高達5成！

腰圍超標不僅影響心血管健康，還是影響夫妻互動的關鍵。依據千禧之愛健康基金會針對全台510位 30-60歲已婚男女的「腰圍健康與兩性關係」調查發現，近八成夫妻表示另一半腰圍較10年前粗，更有近半數的夫妻承認腰圍會影響夫妻之間親密相處，腰圍超標者的「幸福指數」相較於腰圍標準者少了三成，在腰圍超標的情況下，會降低讓對方看到自己的身材的意願，顯示腰圍超標恐使健康與夫妻幸福同時失守。

因此，基金會推廣『腰圍八九十，健康常維持』觀念，鼓勵輕熟年男女皆應及早控制腰圍，以免隨著年齡增長而讓身材與健康同步失控。」另外，即日起至全台7-ELEVEN索取免費量腰尺，關心自己和另一半的腰圍，並將愛的創意量腰照上傳FB參加活動，並也鼓勵善用千禧智慧健康小站長期紀錄腰圍及血壓，遠離代謝症候群。