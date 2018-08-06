北京奧運十年 中國改革終究是奢望

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）2008北京奧運，被視為是中國展現國力的一次試煉，斥資興建的場館、炫目的開幕式、目不暇給的金牌數量，無不令中國自信大爆發。然而，十年過去了，曾經企盼奧運能為中國帶來民主改變的人們，終究還是失望了。

《法新社》報導，不可否認地，奧運改變了北京市容，促成了鐵路、機場等運輸基礎建設的改善，在官方大力宣傳下，人民素養也有些許進步。但就環境而言，北京空汙仍嚴重，政治環境也依舊令人窒息。

愛爾蘭梅努斯大學學者Zhouxiang Lu表示，多少人期待奧運或許能為中國促成政治改變，引進西方體制，動搖共黨之根基。民運份子也趁此機會就人權、新聞自由等議題對北京施壓。

但十年後，中國共黨的集權控制程度卻達到了毛澤東時期以來之最。審查嚴格、活動人士屢屢遭囚、對少數民族的迫害也達到了令人髮指的程度。

密蘇里聖路易大學分校（University of Missouri-St. Louis）學者Susan Brownell指出，面對外界批評，中國非但不加反省，反而是以更猛烈的力道對外進行軟實力宣傳。儘管北京撤除了對外媒的旅遊及採訪限制，外媒對中國的報導仍面臨諸多限制。

不顧批評聲浪，中國顯然認為2008年奧運是一項成功投資，因此力爭2022冬奧主辦權，使北京成為首個包辦夏季與冬季奧運的城市。

批評人士磨刀霍霍，準備再次透過這體育盛事促成中國改革。但專家認為，本次他們將面臨經驗老道、更難對付的共黨政府，而不得不改採低調路線，且須淡化政治色彩，著重以體育為出發點的策略。