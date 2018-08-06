意外驚喜！台灣夫妻波蘭行　街上受邀入宮與總統杜達下午茶

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）一對台灣夫妻上（7）月中在波蘭華沙觀光旅遊，一天在總統府旁的街上被一名女子攔住，邀請他們連同二位新加坡遊客，一同進入府內，和總統杜達（Andrzej Duda）一起享用下午茶，留下美景之外人生一個特別的回憶。

波蘭首都華沙是這個新興民主國家的政治與經濟中心，也是波蘭最大的城市，於1980年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，吸引許多外國人及台灣人前往旅遊，在歐洲國家當中物價相對便宜。

有讀者指出近日在波蘭看到的一則2分多鐘行銷波蘭影片，影片中，有四名外籍觀光客在鄰近總統府的大街上「被搭訕」，受邀進入華沙總統府參觀，更由現任總統杜達親自迎接，由他向這四名穿著休閒輕便的觀光客介紹府內大廳設施，接著就進入他的辦公廳。

辦公廳內一旁圓几上早已擺滿精美茶具及茶點，來自台灣的Jerry Lee與Rosa Tang，以及新加坡的Raj與Ewa緩緩坐下，與杜達近距離「喝茶聊天」，席間杜達更親自為這四位來自遠方的客人倒茶，微笑回應他們的各種有趣問題，像是「是否有時間休假」、「是否喜歡這份工作」？

杜達回應，他不把「總統」這個職務看做是一個工作，而是服務，他在為國家及人民服務。

下午茶聊天結束後，四位客人與杜達自拍與合影留念。新加坡的Raj表示，他沒想過杜達總統這麼親民友善。

全球最受歡迎旅遊指南Lonely Planet今年稍早公布「全球十大超值旅遊地點」，其中波蘭名列第五。波蘭擁有如畫的自然美景、古城建築與風景迷人、街頭市集豐富、飲食多元，歷史傳統與現代交相輝映。最棒的是，波蘭可以說是目前歐洲旅遊中消費最便宜的國家之一，無論是美食還是住宿，遊客可以享受到高品質的旅遊卻不用大傷荷包：台幣不用500元就能吃好又吃飽，住宿價格也低，五星酒店不用台幣三千就能住到。

波蘭總統杜達於2015年8月6日宣誓就職，就任後波蘭政府與台灣已簽署了多項學術與商業合作協定，在互惠前提下促進兩國交流與經濟發展，包括《科學高等教育合作協定》、及避免雙重課稅的《臺波租稅協定》等。