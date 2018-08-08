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〈時評〉年改要信賴保護還是要公平正義1：概要

By 前太空中心主任 吳作樂
2018/08/08 08:55

(來源 中央社)

在台灣每過幾年就會有軍公教吵退休金的事情，每次都是公說公有理、婆說婆有理，但是真的是這樣嗎？作者把相關的問題整理出來，讓大家去思考軍公教的退休金是該要符合公平正義，還是要全民一起遵守信賴保護原則。

先看一下新聞提到的退休前所得6.8萬，退休後所得7.2萬，見TVBS【年金改革】退休後領更多　沒尊嚴！的報導，你覺得合理嗎？以及年改前的軍公教勞退休金的比較，見表一，你覺得合理嗎？

表一：年改前的軍公教勞退休金

 

平均月退俸

49,488

55,451

70,542

13,537

平均一年可領

59.4萬

66.5萬

84.7萬

16.2萬

平均可領年數
(全體平均壽命是80歲)

37年

(43歲退休)

25年

(55歲退休)

27年

(53歲退休)

15年

(65歲退休)

平均終生可領

2,197萬

1,663萬

2,285萬

243萬

勞工的幾倍

9倍

6.8倍

9.4倍

-

表一參考自Xuite日記木白者師之「一般勞工與軍公教退休金的比較」，同時我們要考量各職業的平均壽命，一定有落差，實際上勞工壽命會比較短，所以上述表格的差距就會更大。

【目前主要的問題】

作者認為討論「軍公教的退休金應該『信賴保護』或是『公平正義』前」，要先了解下述事實：

1.目前爭執的退休金問題點

2.各說各話的問題

        a.沒有18%就沒有信賴保護原則

        b.18%與世代相對剝奪

        c.以前的軍公教真的比一般勞工窮困嗎?

3.應該正視的問題

        a.希臘是如何泡沫化

        b.為什麼不逐年修正利率問題

        c.全體人民的年金機制應該接近一致

        d.退休金的請領，不要再想著哪一個版本更佔便宜

4.18%的相關問題

        a. 18%是什麼

        b.18%的政治時空背景為何

5.所得替代率的相關問題

        a.所得替代率是什麼

        b.先進國家各國所得替代率

        c.老師的所得替代率為何如此高

【討論問題】

1.目前爭執的退休金問題點

軍、公、教退休金問題主要可分為18%與所得替代率。這兩個內容將在下一章完整討論。

2.各說各話的問題

        a.沒有18%就沒有信賴保護原則

有時會聽到「抗議年改」的口號是「沒有18%就沒有信賴保護原則」。在此要先了解什麼是信賴保護？

「信賴保護原則」是法治國家中重要的法律原則，其主要的目的是在「維持秩序的安定還有維持人民的權益」。如：人民因為信賴政府的行為或法規，而做出一定生活上的安排，後來因為法規突然的改變，造成人民權益受到影響，這時可以提出信賴保護。

作者認為：要先思考信賴保護的內容是否具有正當性，才能探討是否執行。要知道法規都是因地、因時制宜，不可能永久不變，因為有太多過去的法令到今日都必須修正，而這也正是轉型正義的宗旨，避免過去錯誤的法令傷害到現在的人民，也才能有公平正義。

參考自「法律白話文運-龍建宇｜從18％優惠利率案看年金改革－談談信賴保護原則」

        b.18%與世代相對剝奪

有時會聽到「支持年改」的口號是「18%是世代相對剝奪」。18%的設立時間是在1950年，與2018年將近一甲子（60年）。隨著年改問題的衝突，社會上多數人對「18%」也表達其不滿，但自1996年2月1日以後退休的人開始，他們就不再享有18%的優惠存款，但之前辦理者仍持續有效。

作者認為：從1950年到1996年的人享有比一般人極高的優存利率，這樣的制度對於其他人是否公平。而他們的錢會從哪裡來呢？是從新一代的納稅人所繳交的稅金。這樣是否意味著，有些人在以前決定要寅吃卯糧，並打著卯糧是別人的孩子來繳稅的打算，這樣的18%具有公平正義嗎？面對這樣有失公平的退休金提撥，政府更應該站出來說明清楚其原由，而不是放著人民自行解讀。

        c.以前的公教真的比一般勞工窮困嗎

目前有許多網站指出，公教以前的薪資並沒有比一般勞工少，見以下連結

【年金改革】 什麼是所得替代率？

UDN網路城邦過去公務員薪水很低嗎?公務人員薪資低，簡直一派胡言，看完本表便知

人本教育基金會記者會新聞稿‧附件四、教師、公務員、其他行業人員初任薪資比較

但因無法查證真實情況，故不予討論。

作者認為：政府應該主動把軍公教及勞工的歷年薪資資料公布，以利民眾比較，而不是讓媒體及民眾各說各話，並造成社會混亂。

3.應該正視的問題

        a.希臘是如何泡沫化

希臘泡沫化主因是源自不負責的退休金制度，台灣卻一直視而不見。

見連結今周刊-希臘年金爛帳 明日台灣借鏡

        b.為什麼不逐年修正利率問題

可以發現年金問題是因為沒有逐年修正年金及利率，而是等到年金快要破產時才來思考如何處理。因此，副總統陳建仁指出「政府其實只要進行滾動式檢討優存利率，就不會有今天這種舉世罕見的優存方式。」見連結鏡報-【陳建仁專訪】18%怎來的 拖垮年金只因沒做這件事

但真的都沒有嗎？

早在2005年，前總統陳水扁就曾經宣示持續推動18%的改革。但最終因為朝小野大還是失敗了。見連結大紀元-陳水扁宣示 持續推動18%改革

而在2013年，前總統馬英九對年金的處理方式是以「多繳、少領、延退」為核心的概念，為年金找出路，見連結自由時報-馬端出年金方案 衝擊全民

作者認為這是拖延的作法，而且「延退」會導致退休潮的退休金缺口變更大。

到了2017年，總統蔡英文點明「馬前總統曾向社會強調年金改革的迫切，她說，年金制度是自助與互助制度，並不只是你的年金或我的年金，而是我們的年金也是我們子孫的年金，更是不能倒、也不會倒的年金，可見年金改革不是藍綠問題也不是政治競爭，而是為了未來國家長治久安，不分黨派領導人都必須要做的事情。就算再困難，年金改革也一定要做，這是馬前總統宣示。但很遺憾前一個政府的年金改革最後沒成功，但現在台灣禁不起再一次失敗，我們一定要成功，越晚改，改起來越痛。」

見連結The News Lens關評鍵評論-蔡英文引述前總統馬英九：年金現在不改革，馬上就會後悔

作者認為現在已經到了不得不改的地步，如果再不改，我們將步上希臘經濟泡沫化的後塵。

        c. 全體人民的年金機制應該接近一致

隨著時空背景的改變，作者認為全體人民的年金機制應該接近一致，不再區分軍公教勞。畢竟，為國家服務的人仍享有「18%」以外的待遇。因此，將各職業的年金機制接近一致，並提高勞工薪資與國家社福保障，應可降低紛爭。

        d. 退休金的請領，不要再想著哪一個版本更佔便宜

先見連結：「退休金用月領撐過6.6年就回本了」，基於現代醫療關係，退休後大多不只活6.6年，目前台灣平均壽命約80歲，而退休年齡是65歲，如果照上述文章的6.6年後可回本，豈不是代表剩餘的時間都是賺錢，這是佔政府及納稅人的便宜。這些所謂的便宜都是未來台灣人的血汗錢。所以應該要讓「分期付款的總合」=「一次請領的錢」，並要考慮到利息問題，才不會把年金缺口變大。

【結論】

由本篇可以發現，年改前軍公教與勞工的退休金所得的情況大不同，因而導致極大的對立，更別提世代間所產生的對立，而被人詬病則是勞工每月所繳交的勞保及每年的所得稅，都讓每一世代在踏入社會時，被迫成為國庫固定的月繳與年繳的「會員」。

令人納悶的是，政府若仿照其他國家的社福措施，應該可從中學習適合台灣的年金改革，以避免我國淪為第二個希臘。畢竟，希臘是歐盟會員國，故有其他組織的輔助，而台灣因地理位置特殊及國際地位問題，只能靠自己面對各項難關。

雖然近年來政府積極推動年金改革，目前是所謂的調整年金樓地板(下限)及天花板(上限)，但雙方仍然不滿意，因為對於軍公教來說只要是退休金比原本的版本來的少，就是侵犯權益，就是沒有信賴保護原則。而對於現代勞工而言，則是你的地板還比我的天花板還高，因而有失「公平正義」。

年金制度若不妥善處理將導致年金破產，並讓年輕世代仇視退休世代。我們要知道年金制度，不是藍綠政黨的對立問題，也不應該受到任何顏色而產生對立、讓某一黨派變得「較懂民意」，進而拿到國會殿堂的「脫口秀」。年金問題是人民所面臨的實際問題，年金要永續還是要走向崩潰，端賴政府的態度與走向，必須要找出一套正確或折衷的方式，才能讓台灣可以永續發展，而不是等到台灣年金崩潰，導致骨牌效應，最後經濟泡沫化，屆時就無法挽救。

年金改革是轉型正義的一部份，是急需要改革的內容，各世代應該要互相幫忙，不應該犧牲任何一個階級，政府要設法讓台灣的年改得以永續發展，才是最重要的事情。

本篇先介紹概要，18%及所得替代率的討論將在下一篇介紹。

 

 
吳作樂
18%
年改
信賴保護
公平正義

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