〈時評〉年改要信賴保護還是要公平正義1：概要

在台灣每過幾年就會有軍公教吵退休金的事情，每次都是公說公有理、婆說婆有理，但是真的是這樣嗎？作者把相關的問題整理出來，讓大家去思考軍公教的退休金是該要符合公平正義，還是要全民一起遵守信賴保護原則。

先看一下新聞提到的退休前所得6.8萬，退休後所得7.2萬，見TVBS【年金改革】退休後領更多 沒尊嚴！的報導，你覺得合理嗎？以及年改前的軍公教勞退休金的比較，見表一，你覺得合理嗎？

表一：年改前的軍公教勞退休金

軍 公 教 勞 平均月退俸 49,488 55,451 70,542 13,537 平均一年可領 59.4萬 66.5萬 84.7萬 16.2萬 平均可領年數

(全體平均壽命是80歲) 37年 (43歲退休) 25年 (55歲退休) 27年 (53歲退休) 15年 (65歲退休) 平均終生可領 2,197萬 1,663萬 2,285萬 243萬 勞工的幾倍 9倍 6.8倍 9.4倍 -

表一參考自Xuite日記木白者師之「一般勞工與軍公教退休金的比較」，同時我們要考量各職業的平均壽命，一定有落差，實際上勞工壽命會比較短，所以上述表格的差距就會更大。

【目前主要的問題】

作者認為討論「軍公教的退休金應該『信賴保護』或是『公平正義』前」，要先了解下述事實：

1.目前爭執的退休金問題點

2.各說各話的問題

a.沒有18%就沒有信賴保護原則

b.18%與世代相對剝奪

c.以前的軍公教真的比一般勞工窮困嗎?

3.應該正視的問題

a.希臘是如何泡沫化

b.為什麼不逐年修正利率問題

c.全體人民的年金機制應該接近一致

d.退休金的請領，不要再想著哪一個版本更佔便宜

4.18%的相關問題

a. 18%是什麼

b.18%的政治時空背景為何

5.所得替代率的相關問題

a.所得替代率是什麼

b.先進國家各國所得替代率

c.老師的所得替代率為何如此高

【討論問題】

1.目前爭執的退休金問題點

軍、公、教退休金問題主要可分為18%與所得替代率。這兩個內容將在下一章完整討論。

2.各說各話的問題

a.沒有18%就沒有信賴保護原則

有時會聽到「抗議年改」的口號是「沒有18%就沒有信賴保護原則」。在此要先了解什麼是信賴保護？

「信賴保護原則」是法治國家中重要的法律原則，其主要的目的是在「維持秩序的安定還有維持人民的權益」。如：人民因為信賴政府的行為或法規，而做出一定生活上的安排，後來因為法規突然的改變，造成人民權益受到影響，這時可以提出信賴保護。

作者認為：要先思考信賴保護的內容是否具有正當性，才能探討是否執行。要知道法規都是因地、因時制宜，不可能永久不變，因為有太多過去的法令到今日都必須修正，而這也正是轉型正義的宗旨，避免過去錯誤的法令傷害到現在的人民，也才能有公平正義。

參考自「法律白話文運-龍建宇｜從18％優惠利率案看年金改革－談談信賴保護原則」

b.18%與世代相對剝奪

有時會聽到「支持年改」的口號是「18%是世代相對剝奪」。18%的設立時間是在1950年，與2018年將近一甲子（60年）。隨著年改問題的衝突，社會上多數人對「18%」也表達其不滿，但自1996年2月1日以後退休的人開始，他們就不再享有18%的優惠存款，但之前辦理者仍持續有效。

作者認為：從1950年到1996年的人享有比一般人極高的優存利率，這樣的制度對於其他人是否公平。而他們的錢會從哪裡來呢？是從新一代的納稅人所繳交的稅金。這樣是否意味著，有些人在以前決定要寅吃卯糧，並打著卯糧是別人的孩子來繳稅的打算，這樣的18%具有公平正義嗎？面對這樣有失公平的退休金提撥，政府更應該站出來說明清楚其原由，而不是放著人民自行解讀。

c.以前的公教真的比一般勞工窮困嗎

目前有許多網站指出，公教以前的薪資並沒有比一般勞工少，見以下連結

【年金改革】 什麼是所得替代率？

UDN網路城邦過去公務員薪水很低嗎?公務人員薪資低，簡直一派胡言，看完本表便知

人本教育基金會記者會新聞稿‧附件四、教師、公務員、其他行業人員初任薪資比較

但因無法查證真實情況，故不予討論。

作者認為：政府應該主動把軍公教及勞工的歷年薪資資料公布，以利民眾比較，而不是讓媒體及民眾各說各話，並造成社會混亂。

3.應該正視的問題

a.希臘是如何泡沫化

希臘泡沫化主因是源自不負責的退休金制度，台灣卻一直視而不見。

見連結今周刊-希臘年金爛帳 明日台灣借鏡

b.為什麼不逐年修正利率問題

可以發現年金問題是因為沒有逐年修正年金及利率，而是等到年金快要破產時才來思考如何處理。因此，副總統陳建仁指出「政府其實只要進行滾動式檢討優存利率，就不會有今天這種舉世罕見的優存方式。」見連結鏡報-【陳建仁專訪】18%怎來的 拖垮年金只因沒做這件事

但真的都沒有嗎？

早在2005年，前總統陳水扁就曾經宣示持續推動18%的改革。但最終因為朝小野大還是失敗了。見連結大紀元-陳水扁宣示 持續推動18%改革。

而在2013年，前總統馬英九對年金的處理方式是以「多繳、少領、延退」為核心的概念，為年金找出路，見連結自由時報-馬端出年金方案 衝擊全民。

作者認為這是拖延的作法，而且「延退」會導致退休潮的退休金缺口變更大。

到了2017年，總統蔡英文點明「馬前總統曾向社會強調年金改革的迫切，她說，年金制度是自助與互助制度，並不只是你的年金或我的年金，而是我們的年金也是我們子孫的年金，更是不能倒、也不會倒的年金，可見年金改革不是藍綠問題也不是政治競爭，而是為了未來國家長治久安，不分黨派領導人都必須要做的事情。就算再困難，年金改革也一定要做，這是馬前總統宣示。但很遺憾前一個政府的年金改革最後沒成功，但現在台灣禁不起再一次失敗，我們一定要成功，越晚改，改起來越痛。」

見連結The News Lens關評鍵評論-蔡英文引述前總統馬英九：年金現在不改革，馬上就會後悔。

作者認為現在已經到了不得不改的地步，如果再不改，我們將步上希臘經濟泡沫化的後塵。

c. 全體人民的年金機制應該接近一致

隨著時空背景的改變，作者認為全體人民的年金機制應該接近一致，不再區分軍公教勞。畢竟，為國家服務的人仍享有「18%」以外的待遇。因此，將各職業的年金機制接近一致，並提高勞工薪資與國家社福保障，應可降低紛爭。

d. 退休金的請領，不要再想著哪一個版本更佔便宜

先見連結：「退休金用月領撐過6.6年就回本了」，基於現代醫療關係，退休後大多不只活6.6年，目前台灣平均壽命約80歲，而退休年齡是65歲，如果照上述文章的6.6年後可回本，豈不是代表剩餘的時間都是賺錢，這是佔政府及納稅人的便宜。這些所謂的便宜都是未來台灣人的血汗錢。所以應該要讓「分期付款的總合」=「一次請領的錢」，並要考慮到利息問題，才不會把年金缺口變大。

【結論】

由本篇可以發現，年改前軍公教與勞工的退休金所得的情況大不同，因而導致極大的對立，更別提世代間所產生的對立，而被人詬病則是勞工每月所繳交的勞保及每年的所得稅，都讓每一世代在踏入社會時，被迫成為國庫固定的月繳與年繳的「會員」。

令人納悶的是，政府若仿照其他國家的社福措施，應該可從中學習適合台灣的年金改革，以避免我國淪為第二個希臘。畢竟，希臘是歐盟會員國，故有其他組織的輔助，而台灣因地理位置特殊及國際地位問題，只能靠自己面對各項難關。

雖然近年來政府積極推動年金改革，目前是所謂的調整年金樓地板(下限)及天花板(上限)，但雙方仍然不滿意，因為對於軍公教來說只要是退休金比原本的版本來的少，就是侵犯權益，就是沒有信賴保護原則。而對於現代勞工而言，則是你的地板還比我的天花板還高，因而有失「公平正義」。

年金制度若不妥善處理將導致年金破產，並讓年輕世代仇視退休世代。我們要知道年金制度，不是藍綠政黨的對立問題，也不應該受到任何顏色而產生對立、讓某一黨派變得「較懂民意」，進而拿到國會殿堂的「脫口秀」。年金問題是人民所面臨的實際問題，年金要永續還是要走向崩潰，端賴政府的態度與走向，必須要找出一套正確或折衷的方式，才能讓台灣可以永續發展，而不是等到台灣年金崩潰，導致骨牌效應，最後經濟泡沫化，屆時就無法挽救。

年金改革是轉型正義的一部份，是急需要改革的內容，各世代應該要互相幫忙，不應該犧牲任何一個階級，政府要設法讓台灣的年改得以永續發展，才是最重要的事情。

本篇先介紹概要，18%及所得替代率的討論將在下一篇介紹。