整條街都是我的美術館！台南安海路壯觀裝置藝術齊報時

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）今年台南市將以街道美術館PLUS為題，聚集20多組藝術家設計40多件裝置藝術，結合當地特色翻新台南市街區。展覽將於18日晚間7點於兩條主線－中正路及海安路－交叉口開展，並由聲響藝術家姚仲涵的作品《光電獸》揭開序幕。



俯瞰展覽街區（照片來源：街道美術館PLUS）

台南市自2004年推動藝術造街，成功打造藍曬圖文創園區，2018年的「 街道美術館PLUS」由荷蘭建築團隊MVRDV將海安街區重新整合規劃，並委由都市藝術工作室實施此計畫，花了將近1年的時間籌備，範圍涵蓋台南市中西區中正路及海安路，策展主題分別為「城市伸展台」及「城市的聲音」，邀請多組藝術家為街區特別打造大型的裝置藝術，它們不只會固定報時也能與民眾互動。

以「城市的聲音」為題的海安路上有11組高約6公尺的通風塔，它們將化身成作品的一部分，昔日被嫌棄有礙觀瞻的通風塔，在藝術家的巧思跟巧手下，瞬間變成打卡熱門景點，從中午12點到晚間12點，每一小時皆有一組通風塔作品產生聲響報時，甚至會有演出並與民眾互動，所有裝置藝術將於晚間9點一起啟動演出，。

「城市伸展台」則為中正路的展覽主題，其巷弄內設置24件精彩作品，藝術家們將路上的店家特色運用到藝術媒材上，共分四大項目「時尚華服」、「精工精品」、「年輕潮流」、「遊步場」，透過創作重新詮釋中正路上的服飾、珠寶首飾、金融銀行等產業。



曾瑋創作「記憶的重量 漂浮之塔」（照片來源：街道美術館PLUS）



CLAS X 親愛的工作室作品「漣漪 CLAS」（照片來源：街道美術館PLUS）

都市藝術工作室負責人杜昭賢為此次展覽策展人，曾赴美進修舊金山藝術大學習攝影，從小在台南老屋長大的她對老建築與當代藝術相當著迷，並付諸行動與台南市都市發展局合作，透過美感讓老舊街區重生。

這次展覽與許多跨界團隊及藝術家合作，其中，邀請到聲響藝術家姚仲涵，他才剛於29屆金曲獎頒獎典禮上，結束與韓國人氣團體Hyukoh合作的聲光設計的表演。這次，帶著創作《光電獸》結合海安路與中正路交叉口的通風塔，收錄街道各種聲音，轉化為音樂聲響與燈光明暗變化的作品，且將於入夜後化身成精彩的燈光秀。

另外，擅於製作3D地畫的設計團隊壹肆設計，設計師陳彥旭帶領台南二中美術班學生們，打造中正路上的「城市伸展台」透視作品，讓民眾過馬路時猶如走在懸空的斑馬線上，體驗不一樣的「走台步」的感覺。

將於18日開幕的「街道美術館PLUS」，展覽時間將長達一年，而眾多作品也陸續完成並發表，現在讓我們一起來看30秒的介紹短片吧！