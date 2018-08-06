防範致命病毒「非洲豬瘟」傳入　農委會籲豬農配合政府各項管制措施

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）致命「非洲豬瘟」上週已傳到中國造成愈三百隻豬遭到撲殺，由於此病毒尚無疫苗及藥物可治療，行政院農業委員會今(6)日發布新聞稿，籲請業者能充分配合政府各項管制措施，以防堵該病傳入。

農委會指出，中國遼寧省瀋陽地區8月3日首次傳出「非洲豬瘟」疫情，已撲殺383頭豬，並通報世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health, OIE），此病為豬隻的急性、惡性動物傳染病，死亡率可達100%，且無疫苗及藥物可治療，惟不會感染人類。

農委會表示，「非洲豬瘟」首先流傳於非洲各國，後傳至歐洲，近年來在俄羅斯和東歐國家持續流行，中國為首次爆發。傳播途徑包括透過廚餘、直接接觸病豬或汙染物，或被帶毒的節肢動物（蜱，俗稱壁蝨）叮咬後而感染。

農委會還說，病毒可存活很久（冷藏肉100天、冷凍肉1000天、豬舍1個月）。此病毒為我國公告之「甲類動物傳染病」，世界動物衛生組織將其列為「應通報疾病」。目前沒有疫苗可預防，清除本病只有靠撲殺、掩埋或化製所有病死豬，對於產業威脅非常嚴重。

由於「非洲豬瘟」為高傳染性、高致病性，且沒有疫苗及藥物可治療，各國皆嚴加防範。為了防範此病毒傳入台灣，農委會也已啟動各項防疫管控措施，從「強化邊境管制」、「畜牧場人車門禁管制」、「畜牧場自主觀察動物健康狀況」、「宣導業者勿至疫區國動物飼養場參訪」、「加強查核利用廚餘餵飼之養豬場」及「儘速召集業者座談會加強宣導，並召開專家會議研議防範措施、盤點防疫物資及化製量能」。