〈財經主筆室〉蘋果成破兆美元企業　這2檔股票已占台股四分之1強

8月2日，美國蘋果在發布2018第3季財報後兩天，股價超過207.05美元正式成為首家市值破上兆美元的美國上市企業，創下這個資本市場開天闢地以來的歷史新紀錄，蘋果公司執行長庫克發給內部員工備忘錄中說，「這是一個重大里程碑」。而身為蘋果全球最大供應鍊的台灣企業，這二檔股票的市值合計也已占台股四之分一強-台積電與鴻海。

市值破兆美元是什麼概念？也就是說蘋果這一家公司的市值大概是整個台股近千家公司的總規模、俄羅斯GDP總值、台灣2.8年的GDP、2.1家阿里巴巴公司、4.8家台積電、3.6家中國工商銀行，以及大約是21家的鴻海公司。創立於1976年的蘋果，1980年股票正式上市，從一家幾乎瀕臨破產的公司，到目前公司市值突破1兆美元大關，累計至今股價已飆升50000%。

而蘋果2018年200大供應鏈名單中，今年共有42家台灣廠商入榜，比2017年的39家還多出3家，意即將近四分之一的供應商是來自台灣公司，蘋果市值與亮麗業績的背後，台灣廠商確實扮演重要推手。

去年台積電舉辦週年慶時邀蘋果營運長Jeff Williams來台，他特別感謝台積電與張忠謀，他說蘋果在2010年與台積電種下合作種子，當時雙方都下了很大的賭注，最後看來是成功的，但當初風險不小。台積電也替蘋果投入90億美元、六千人規模，Jeff Williams坦言，很少有半導體公司願意這樣投資。台積電對科技巨擘幫助與影響性，就如張忠謀對台積電下的註解，若沒有台積電，智慧型手機不會這麼快出來，蘋果能夠創下歷史重大里程碑，台灣廠商扮演關鍵影響力。

同樣蘋果的光輝也對供應鏈商帶來實質好處。除實際業績、獲利增加外，沾了光的蘋果概念股的股價同受激勵，隨著蘋果股價不斷飆升，在台北股市中的蘋概股同樣成為市場買盤追逐的標的，尤其蘋概股佔台股市值比重亦愈來愈高，以台股市值最大前30檔股票為例，蘋概股就囊括十檔之多，合計佔台股市值比重更高達35%。其中光光台積電一檔股票，就佔了台股市值的19.56%。第2名鴻海佔市值比重也達4.43%，兩檔合計對台股市值影響就佔逾四分之一，令人咋舌。

蘋果市值破兆美元，也引發市場對泡沫浮現諸多揣測，但專家指出，股價短線難免波動，但從長期基本面角度，蘋果漲勢絕不會就此打住，分析師認為儘管智慧型手機市場競爭激烈，但蘋果訂單策略靈活，除App開拓新市場追求成長外，不斷擴張服務、周邊產品、擴增實境（AR）等未來領域，都可望為蘋果再締新猷，再加上不停執行股價回購，買回庫藏股降低在外流通股數並拉高每股盈餘，總計已買回200億美元，近日發行股數又從49.15億股再減為近48.3億股，有利股價推升，只要蘋果後市不看淡，台股行情在沾了光的蘋概股支撐下，萬點行情料可持續有撐。