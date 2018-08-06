（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）美國太空總署NASA近日推出與時裝品牌Heron Preston合作的系列服飾，靈感來源來自太空衣並使用NASA過去的Logo品牌識別，其兼具實用與美感的設計，無論身處何方都可以很時尚，另外 Heron Preston也錄製一段影片，將身著聯名服飾的人形模特兒實際送上外太空。



兼具多功能的產品設計深受太空人啟發（照片來源：Heron Preston）

街頭流行品牌Heron Preston與已成立60年的NASA合作，在深受太空人啟發下推出聯名系列設計，產品種類繁多包含夾克、帽衫、T恤、背包、帽子等，例如方形後背包的設計，既能手提也能拆解成腰包，並有著許多收納口袋，其具備多功能收納的口袋及暗袋，將體積縮小不會導致佔據過多狹小的太空艙空間，諸如此類的設計皆反映出太空人工作時的需求。



Nasa有綽號「蟲蟲」的Logo （照片來源：Nasa）

而服裝的設計也必須嚴謹地遵守NASA的識別設計標準，這次使用過去1976年至1992年時NASA的品牌識別Logo，其圓角型設計且多處相連的字型讓員工給它取了一個綽號為「蟲蟲」，特色是簡單乾淨具未來感，即使從遠處也能清楚識別。

Heron Preston使用黑、白及紅色的Logo套用在服裝設計上，並將NASA與自己品牌的特色結合於上(7)月27日發表新作，值得一提的是，部分商品需要事先預訂，有些甚至已全數售完，例如銀色NASA單寧外套，售價為歐元546（台幣約19,110元）於官網上顯示已售光，



已售完的銀色Nasa單寧外套（照片翻攝自Heron Preston官網）

另外，設計師 Heron Preston紀錄與NASA聯名設計的過程，於官網發表名為《Above the Clouds》的影片，保存了產品製作及模特兒拍攝的片段過程，最後他們將人形模特兒穿上 NASA Tech Parka 系列，使用特製氣球並安裝攝影機，全程紀錄它漂向外太空的奇妙過程。

Preston在 Instagram上表示，他之前很希望能將自己的作品搬進零重力飛行器裡並拍攝宣傳作品，然而他不僅做到了，更與太空總署NASA合作推出優質設計。現在，讓我一起來看這支影片吧！