緬懷逝世87週年的「台灣新文化運動之父」～醫國醫民的蔣渭水

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）今天8月5日，是台灣反日本殖民運動領袖、被學者譽為​「台灣孫中山」的蔣渭水先生，去世87周年的日子。其實他也堪稱為引領台灣文化啟蒙的「台灣新文化運動之父」。民視新聞台《台灣演義》節目，特別在今天推出「蔣渭水與台灣文化」專題報導。

1891年出生的蔣渭水，是台灣宜蘭人。1920年代，他從一位單純在大安醫院執業的台灣日治時期專業醫師、逐漸轉型為民族與社會政治運動者。

▲圖片由蔣渭水文化基金會提供。

蔣渭水不是一般懸壺濟世的醫生。 他反對日本殖民，想要醫國醫民，透過參與​社會和政治運動 ，提高台灣人的民族意識。「台灣文化協會」與「台灣民眾黨」的創立，讓他被視為日治時期重要的反殖民運動領袖。

蔣渭水一生創立過4個深刻影響全台灣的重要事業，包括：

一、1921年在靜修女中前身，即台北市大稻埕靜修女子學校，成立史上第一個全台性的文化組織「台灣文化協會」。蔣渭水曾發表名為《臨床講義》的文章，從醫師角度針砭台灣各種「疾病」。更確切的，他希望治療當時被他診斷為「台灣知識營養不良症」的社會。於是他籌措經費，招募人才，成立「臺灣文化協會」​。主要使命是透過巡迴台灣各地演說等方式，反制日本消滅台灣文化以及同化的企圖，同時協助議會請願運動，希望把議會權交還給台灣人。當時他執業的大安醫院，實際上也就是「台灣文化協會」的本部。

(照片來源:蔣渭水文化基金會官網)

圖片來源:台灣英文新聞

二、1923年創立第一份屬於台灣人的報紙《台灣民報》。蔣渭水的「台灣文化協會」雖然常組成演講團到台灣偏鄉傳遞智識，但他覺得還需要一份宣揚理念的報紙，於是在1923年，於日本東京創立《台灣民報》。

圖片來源:民視YouTube頻道

蔣渭水文化基金會董事高志明，在《台灣演義》節目中，接受民視主持人胡婉玲訪問時指出，當時因為日本當局不允許台灣人政治結社或擁有媒體，因此半月刊的《台灣民報》，在大安醫院登記的名目是總發行所而非報社，總社則是在東京。報紙本身也是在東京印好之後，靠船運三四天之後才會送到台灣。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根指出，往來台日之間的《台灣民報》不但編輯流程複雜，在日本和台灣都還要經過日本警察的檢查，有時檢查長達一個月以上，往往新聞都變成了舊聞。

(照片來源:蔣渭水文化基金會官網)

圖片來源:台灣英文新聞

不但言論自由受限，民族自決與反殖名主義等批判性的言論，更讓台灣總督府備感威脅。然而每當過年期間 《台灣民報》特刊，總有眾多商家廣告贊助，顯示當時民眾對這份刊物熱情的支持與期待。

《台灣民報》後來由東京遷回台灣發行後，就以蔣渭水的大安醫院為發行所。這份刊物也成為台灣人唯一的言論機關，曾經喊出「同胞須團結，團結真有力的」反殖民口號。

(照片來源:蔣渭水文化基金會官網)

​1923年（大正12年）蔣渭水因治警事件遭判刑4個月，因為他以「台灣議會期成同盟會」名義，持旗向日本裕仁太子（後昭和天皇）請願，成為台灣人因政治請願被拘禁之第一人。

1925年他又因反抗總督政令被囚4個月，兩次入獄共監禁144天。蔣渭水一生受日本拘捕、囚禁十餘次之多。

1926年（昭和元年）蔣渭水先在大安醫院旁開設文化書局，販售當代先進思潮之書籍。之後，他漸漸成為一個本土運動者，總督府視蔣渭水為台灣政治社會運動的「第一指導者」、「煽動民族反感」，更派特務到文化書局暗中監視。

蔣朝根先生 (圖片來源:台灣英文新聞)

三、在文化啟蒙告一段落之後，蔣渭水於1927年成立第一個具有現代意義的政黨「台灣民眾黨」。向日本當局要求社會平等，也為台灣的農工階級發聲。

四、1928年催生民眾黨的分支、全島第一個工會組織「台灣工友總聯盟」。台灣民眾黨與文化書局，逐漸撼動了台灣的知識分子與社會主義思潮。蔣渭水在「台灣工友總聯盟」成立後，更以一個位在高階的醫生，幫助社會底層的農工階級謀福利。

(照片來源:蔣渭水文化基金會官網)

異議份子蔣渭水挑戰日本當局禁忌的種種作為，使得他被視為台灣總督府的眼中釘，動輒被關進監獄。最冒險的一次，要算是他派自己的兒子蔣松輝，發英文電報向國際聯盟控訴，日本人用鴉片吸食特許政策，傷害台灣人民的財產與健康。

鴉片事件讓台灣總督府顏面盡失，更將台灣民眾黨視為亂源，最後在1931年找藉口解散台灣民眾黨。原本將坐牢當「吃補」的蔣渭水，同一年也因為抑鬱不得志加上心力交瘁而病倒，由於延誤治療 ，他在1931年8月5日病逝於台北醫院 ，得年僅41歲。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根對民視指出，在過世的那一刻，蔣渭水遺體上仍覆蓋著被禁的台灣民眾黨旗幟。象徵著他到死都不向日本當局屈服。

1931年蔣渭水臨終前留影 (圖片來源: 維基百科)

1931年8月23日的葬禮對外開放，參加人數超過五千人，還有數不清的民眾夾道送蔣渭水最後一程。當時規模之大，讓總督府也加強警戒。

「死渭水嚇破活總督」一說，在當年傳為佳話。而蔣渭水到死都不妥協的反殖民精神，也使得他被學者黃煌雄譽為「台灣的孫中山」。

1931年日系《新高新報》憑弔蔣渭水，稱他為台灣人的救主。(照片來源:蔣渭水文化基金會官網)