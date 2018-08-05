中國爆發亞洲首例非洲豬瘟　我農委會嚴陣以待

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國首次爆發非洲豬瘟，地點位於遼寧瀋陽市，由於其死亡率高達100%，當局已封鎖疫區，並撲殺超過900頭生豬。當地民眾也因疫情不敢吃豬肉，網路還流傳許多謠言。但中國當局表示，非洲豬瘟不是人畜共通疾病，病毒不會感染人。希望民眾不要因此陷入恐慌。

自由報導，瀋陽1名豬農所養殖的豬隻在3日確診為非洲豬瘟，中國農業農村部已經啟動Ⅱ級應急措施，發布疫區封鎖令，並設立消毒站等檢查關卡，將疫區內的913頭生豬全面撲殺，並進行無害化處理、消毒等措施。

中時報導，由於中國瀋陽爆發亞洲第一例非洲豬瘟疫情，我農委會明（6）日上午將召開記者會，說明防疫措施。報導引述農委會副主委黃金城表示，中國出現疑似非洲豬瘟疫情，2日向世界動物衛生組織（OIE）報告，農委會即掌握相關訊息。

黃金城說，因非洲豬瘟病毒是肉豬奪命頭號殺手，目前沒有疫苗可用，唯一手段就是撲殺。若傳進台灣，養豬業可能毀於一旦，農委會嚴陣以待。

他表示，非洲豬瘟病毒屬於急性病毒，非常兇猛，比口蹄疫還恐怖。感染豬隻24小時內即會發病，發病死亡率幾乎百分之百。不過該病毒不會傳染給人，傳染僅限豬隻身上。

黃金城指出，非洲豬瘟過去幾十年本局限於非洲，後來往歐洲傳播。今年初俄羅斯莫斯科附近幾個州，開始出現十幾個案例。這次中國瀋陽發生疫情，是亞洲首例。

他也說， 21年前台灣爆發口蹄疫疫情，三個月間從北往南擴散，當初因為口蹄疫有疫苗，疫情才能壓下來。非洲豬瘟若傳進台灣，台灣養豬業恐毀於一旦。

他說，因中國是口蹄疫疫區，目前豬肉沒有輸入台灣，故將由防檢局加強邊境管制作業，防堵走私生豬肉帶進病毒。

此外，若台灣民眾前往中國養殖場參觀，活病毒黏附人體，民眾回國後又直接進到自己的養豬場，也有可能讓非洲豬瘟入境，不可不慎。