歌后徐佳瑩嫁導演比爾賈：婚姻這件事怎麼想都很硬！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）剛拿下第29屆金曲獎歌后及最佳國語專輯獎的藝人徐佳瑩，與導演男友比爾賈愛情長跑4年，感情穩定且甜蜜的他們，於今(5)日在社群媒體上公布即將結婚的喜訊，收到來自各方的祝福並有網友表示很感動。

第29屆金曲獎的國語歌后徐佳瑩，以「心裡學」專輯勇奪國語專輯大獎，並於頒獎典禮上情不自禁地親吻男友比爾賈，對於甜蜜放閃的兩人，部分網友表示被閃得很開心，這也為今日公布的喜訊埋下伏筆。



藝人徐佳瑩與導演男友比爾賈（右1）於金曲獎頒獎典禮（照片來源：徐佳瑩臉書）

徐佳瑩於官方臉書上發文公佈婚訊，由於兩人的身份、個性、年紀等諸多的不同，徐佳瑩對此深感焦慮。然而，經過考慮及朋友開導後，她彷彿吃下定心丸，謝謝大家的祝福並有信心的表示，一切只會變得更好。

貼文的一開始，徐佳瑩即透露出與比爾賈結婚已在自己的人生規劃裡，「歌手跟導演結婚了、女子跟男士結婚了、黑色跟白色結婚了、射手跟雙魚結婚了，今年春天開始計畫，完成後如約第一時間告訴你們。」

而與導演男友相差11歲的事實，讓徐佳瑩覺得很感恩但也流露出不安。她於貼文裡表示，比爾賈有我（徐佳瑩）永遠追不上11年份的閱歷和定性，而我有比他早11年結婚的膽識和幸運，除了有這11年美好的差距，也因為有太相像的缺點所以難逃彼此掌心。接著抒發她對於婚姻的恐懼，會不會被現實沖刷成老夫老妻食之無味？甚至像詩人說的變成彼此最討厭的人？婚姻這件事怎麼想都很硬！

然而，經過作詞人好友葛大為幽默的開導，也讓徐佳瑩破涕為笑，葛大為說如果有人氣定神閒準備好了要去結婚，我只會懷疑她是結婚詐欺犯。

定下心來的徐佳瑩使用水平儀來形容婚姻，她說明婚姻必須是水平儀，人生本來就是不斷校正的過程，重要是找到能夠一起在海平面上守望相助的人。

最終，徐佳瑩不忘並感謝歌迷一路不離不棄的陪伴，讓她成為更好的人並遇到理想對象，並勇敢的對歌迷喊話，這年頭考驗來得比海嘯還急還殘酷，我們需要互相扶持，更需要彼此祝福。若你願意祝福我們，就沒有理由再害怕！

許多網友分別於貼文下方留言表示恭喜以及祝福，多數人覺得很感動，有人甚至興奮到大哭大叫。