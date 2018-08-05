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台積電機台預計明恢復正常　Q3營收影響約3%

台積電預計在8月6日前，所有受影響機台皆能夠恢復正常。部分晶圓產品遞延至Q4出貨，Q3營收受影響3%，全年目標不變

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/08/05 17:47

圖片來源:中央社

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台積電資深副總經理暨財務長何麗梅，今（5）日16:46針對電腦病毒感染事件，提供進一步說明。

台積電指出，此次病毒感染原因，是新機台在安裝軟體過程中操作失誤，因此病毒在新機台連接到公司內部電腦網路時，發生病毒擴散的情況；惟台積電資料完整性與機密資訊，皆未受到影響。台積電已採取措施彌補此安全問題，並將進一步加強資訊安全措施。 

根據台積電提供的資料，台積電於8月3日傍晚受到電腦病毒感染，影響台灣廠區部分電腦系統及廠房機台。受病毒感染的程度因工廠而異，台積電已控制此病毒感染範圍，同時找到解決方案。

至台灣時間5日下午兩點為止，約80%受影響的機台已經恢復正常。台積電預計在8月6日前，所有受影響機台皆能夠恢復正常。

台積電預估，此次病毒感染事件將導致晶圓出貨延遲及成本增加，對台積電第3季營收影響約為 3%，毛利率影響約為1個百分點。

台積電強調，有信心第3季晶圓出貨延遲數量將於第4季補回，全年業績展望以美元計，仍將維持 7月19日所說的高個位數成長。

該公司表示，多數客戶皆已收到相關事件的通知，台積電並將持續與客戶緊密合作，溝通其晶圓交貨時程，台積電在未來幾天內，也將與個別客戶溝通細部資訊。
台積電
病毒感染
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Q3
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晶圓

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