台積電機台預計明恢復正常　Q3營收影響約3%

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台積電資深副總經理暨財務長何麗梅，今（5）日16:46針對電腦病毒感染事件，提供進一步說明。

台積電指出，此次病毒感染原因，是新機台在安裝軟體過程中操作失誤，因此病毒在新機台連接到公司內部電腦網路時，發生病毒擴散的情況；惟台積電資料完整性與機密資訊，皆未受到影響。台積電已採取措施彌補此安全問題，並將進一步加強資訊安全措施。

根據台積電提供的資料，台積電於8月3日傍晚受到電腦病毒感染，影響台灣廠區部分電腦系統及廠房機台。受病毒感染的程度因工廠而異，台積電已控制此病毒感染範圍，同時找到解決方案。

至台灣時間5日下午兩點為止，約80%受影響的機台已經恢復正常。台積電預計在8月6日前，所有受影響機台皆能夠恢復正常。

台積電預估，此次病毒感染事件將導致晶圓出貨延遲及成本增加，對台積電第3季營收影響約為 3%，毛利率影響約為1個百分點。

台積電強調，有信心第3季晶圓出貨延遲數量將於第4季補回，全年業績展望以美元計，仍將維持 7月19日所說的高個位數成長。

該公司表示，多數客戶皆已收到相關事件的通知，台積電並將持續與客戶緊密合作，溝通其晶圓交貨時程，台積電在未來幾天內，也將與個別客戶溝通細部資訊。