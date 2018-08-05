綠委辦南投新住民論壇　關心新二代教育議題

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）近日於南投舉辦的「新住民巡迴教育論壇」，由民進黨立委蔡培慧及南投縣議員羅美玲合作，超過50位新住民及國人參加，一同關心新住民及新二代的教育議題。

新住民巡迴教育論壇提供南投新住民交流的機會，參與人數超過50位新住民及台灣本地民眾，聚焦討論新住民及新二代的教育問題；另外，活動會場提供托育服務，讓新住民全家大小皆能參與公共事務的討論。

根據台灣新生報報導，27年前就與南投地區印尼新住民結緣的民進黨立委蔡培慧表示，透過辦理教育論壇的討論，不僅深入瞭解他們對新住民與二代教育的想法與期待，同時也讓不同文化的姊妹與其子女，有友好交流的機會。

來自馬來西亞的南投縣議員羅美玲表示，論壇特別邀請教育部官員與民眾面對面，針對新住民及其子女教育安排討論內容，為新住民朋友解惑，相信透過教育，能建立起友善新住民的社會環境。

羅美玲接著表示，因為瞭解姐妹渴望接觸公共事務的熱忱，在活動籌備過程中，安排適合孩子們的手作活動，看著我們姐妹及其家人一同來參加論壇活動，覺得非常感動與開心。

來自越南的新住民事務委員會委員李孟涵表示，新住民委員蒐集各地意見的過程中，發現很多新住民姊妹都非常關心自身的教育進修管道，以及子女的學校教育議題。例如十二年國教中、新住民語言教學的教材和師資問題，與新住民子女返國銜接教育的需求，他很開心有一個對話平台，讓姐妹們能互相交流。