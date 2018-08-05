委內瑞拉總統演說　險遭「無人機」炸藥暗殺

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛週六(4日）正在對一群軍人發表演說時 ，突然遭到一架載有炸藥的無人機攻擊。所幸總統隨扈反應快，讓馬杜洛保住一命。

美聯社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）當時正在閱兵活動發表演說，空中突然傳來巨響，閱兵台上所有人都抬頭看天空，一臉驚訝。

這時無人機突然發生爆炸，所幸總統隨扈及時保護馬杜洛，因此他和第一夫人Cilia Flores都安然無恙。

馬杜洛總統演講到一半，無人機突然出現在上空。美聯社

總統隨扈反應很快。美聯社

馬杜洛事後表示，這項攻擊行動顯然是以暗殺他為目標。他也指控在野的極右派，要為這次暗殺未遂事件負責， 他將派人徹底調查。

委內瑞拉新聞部長羅德里格茲 Jorge Rodriguez表示，4日的閱兵活動是為了慶祝國民兵成立81周年。馬杜洛演說到一半，突然看到冒著火花的無人機出現，還以為是在施放煙火。不料卻親眼目睹無人機連環爆炸，現場烏煙瘴氣。

美聯社

當時正在實況轉播的電視畫面上，也拍到原本整齊排列的軍人們，驚慌奔逃的情景。這個事件導致現場有7人受傷(如下圖)。

司法部長Tarek William Saab則認為，這次暗殺的目標不僅是馬杜洛總統，還包括當時站在總統身邊的高階軍事將領。

委內瑞拉由於經濟持續低迷，馬杜洛聲望也直直落。最近馬杜洛雖然再度當選總統，剛剛展開新任期，不過選舉過程是否公平，遭到多個國家質疑。

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