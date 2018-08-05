佛光新南向海外實習　培養學生國際觀及競爭力

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）佛光大學安排學生至泰國、柬埔寨、菲律賓與印尼等地實習，鼓勵同學於大四選擇職場實習，提升國際移動力及培養競爭力。

位於宜蘭礁溪的佛光大學，向教育部申請「學海築夢」與「高教深耕」計畫，並規劃於泰國、柬埔寨、菲律賓與印尼的實習，共22位學生參加，其中包含來自傳播學系及外文系等專業領域的學生。

根據台灣新生報報導，負責安排實習課程的辦公室主任陳尚懋表示，為了讓學生一畢業就能銜接職場，校長楊朝祥鼓勵學生在大三把課程修完，大四就能選擇在國內外的職場實習。

實習於印尼巴厘島旅行社 (JM Travel Bali)的同學共有兩位，分別為傳播學系四年級的蕭盛澤與外文系四年級的倪茂翔，旅行社創辦人為來自台灣的陳梅英 (May)。

陳梅英給予實習生的意見為在旅行社工作，就是開朗、活潑，要會玩，她並接著表示，帶客人去特定景點玩之前，一定都是自己覺得好玩，才會帶客人去，為的就是要給客人最好的旅遊品質，同時客人也才能感受我們的用心。

個性活潑的傳播系大四生蕭盛澤表示曾經去過泰國，翻轉他對東南亞印象，也因此主動積極爭取此位於旅行社的實習機會。

外文系的倪茂翔有著沉穩又勇敢的個性，表示這次是他第一次出國，就前來印尼實習，他要一邊工作一邊旅行。

被同學們暱稱「May媽」的陳梅英也以自身經驗鼓勵青年學子，當初她外文也不好，但卻走訪數個國家，最後決心在峇里島落腳，勇敢築夢海外。

陳梅英接著對台灣的父母喊話，請他們要放心放手，鼓勵孩子走出來。

佛大規劃實習課程的主任陳尚懋表示，這項實習課程的最大價值，在於提昇學生的國際移動與職場競爭力。