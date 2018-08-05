臺北MOCA《穿越─正義：科技@潛殖》 開啟當代對正義的批判想像

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）臺北當代藝術館於週六（4）推出《穿越─正義：科技@潛殖》展覽，策展人黃建宏與13位國內外藝術家透過回溯歷史、想像正義，以及省思科技，探討全球民主化運動及轉型正義相關議題對於社會群體及個人帶來的影響。

黃建宏形容此次展覽內容猶如一本一本的書，每位參展藝術家的計畫都相當豐富，觀眾可細細品味理解每件作品想探討的議題，「這個展覽像是一個獨立書店，它有一個關注的方向，可是裡面並不是某個人的意志」。

根據當代館，此次展覽邀請到六個國家、13位藝術家參與展出，此外，展覽也特別與鄭南榕基金會和藝術家張永達合作，在展場入口處及一樓走廊呈現國內外重要社會運動事件及全球科技發展的年表，藉此提出對於「正義」和「科技」的回應與思索。

黃建宏表示，全球在80年代開始推動轉型正義，可是3、40年過後，我們仍發現年輕人並沒有活在一個被公平對待的世界，也因此世界各地總有許多社會運動，「這些年輕人挑起了這些社會運動，其實他們其實是想要爭取某一種正義，可是他們同時卻又想要否定掉80年代轉型正義所樹立出來的一些標準。」

▶︎《穿越─正義：科技@潛殖》策展人黃建宏（照片來源：臺北當代藝術館提供）

中間世代的尷尬處境、年輕世代的困境，如今又面臨數位網路科技的蓬勃發展，一方面具有改變未來世界的創造力，一方面又帶給人們極大的不安。

黃建宏也觀察到在近代全球民主化與自由化的影響下，科技不再只是工具，更以「潛殖」的形式支配著人類歷史，以普及、便利的優勢促成全球群眾運動的興起，並帶來人際生活模式的轉變。

對此，藝術的創造力，特別是建立個人與世界之間新關係的想像，或許將會是下一階段民主與科技發展中的核心需求，而《穿越─正義：科技＠潛殖》便是希望透過藝術家的創作開啟人們對於穿越困境的想像，以及對於正義經驗的思考。

至於正義，黃建宏則認為這不單是是非對錯的問題，很多事情過猶不及，而是要在所有的關係裡尋找一個恰如其分的平衡的狀態。

黃建宏接著指出，這也是此次展覽想要探討的議題，並透過藝術家更為細緻手法呈現出來，「我覺得要在一個生態系裡追求到這種平衡跟正義，其實很需要大家的感性能力」。

黃建宏也期盼觀眾參觀展覽後，不會僅像是翻完一本畫冊，而是能帶來更多日常生活的省思。

▶︎ 黃建宏導覽藝術家黃漢明作品《明年》（照片來源：臺北當代藝術館提供）

當代館指出，為延續此次展覽的議題探討，黃建宏還策劃了「延伸脈絡」， 跳脫美術館的空間及展覽呈現的形式，辦理一系列的講座、特別放映，以及特別演出。

當代館表示，影評人黃以曦將分別於8月18日及9月1日，以一次性展演講座的形式，實地呈現自我對話的現場演出。

此外，藝術團體臺巴赫Taibach也將在9月16日特別演出《沒有正義，只有報復》，以表演藝術挑戰政治上難以討論甚至刻意遮掩的議題。

而在展覽期間，光點臺北電影院也會同步放映法國導演尚盧‧高達（Jean-Luc Godard）的作品《東風》（Le Vent d'est est ），以及克里斯‧馬克（Chris Marker）的作品《2084》，盼以影像媒介擴充延伸展覽的議題討論。

《穿越─正義：科技@潛殖》自即日起展出至10月21日，詳細展覽及相關活動內容請至當代館網站查詢。

▶︎ 藝術家張紋瑄作品《國際自殺大賽》（照片來源：臺北當代藝術館提供）

▶︎ 藝術家陳界仁作品《星辰圖》（照片來源：臺北當代藝術館提供）

▶︎《穿越─正義：科技@潛殖》策展人、參展藝術家、臺北當代館藝術館館長、貴賓合影（照片來源：臺北當代藝術館提供）