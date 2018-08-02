金曲獎「最佳編曲人獎」得主　女歌手盧凱彤香港墜樓身亡

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）去(2017)年勇奪台灣《金曲獎》「最佳編曲人獎」的32歲香港歌手盧凱彤，驚傳墜樓身亡！香港媒體報導，跑馬地成和道一幢豪宅，今(5)日早9時50分傳出一名女子被發現由高處墜下，重傷倒卧平台。救援人員獲報到場證實她當場死亡。

警方隨後證實死者為32歲女歌手盧凱彤，現正調查其墜樓原因。

盧凱彤2001年出道，並與林二汶組成at17創作樂團，2011年拆伙。2013年盧凱彤因籌備首次大型演唱會過於緊張，導致失眠鬱悶等症狀出現，其後確診為躁鬱症，經多年藥物及藝術治療後才康復。

去年6月，盧凱彤出席台灣《金曲獎》頒獎典禮，獲得「最佳編曲人」時，突然在台上宣布「出櫃」，表示她已於2016年與大她12歲的台灣女攝影師余靜萍在加拿大結婚，成為香港第3位出櫃女歌手，也是第一個擁有同性婚姻的女歌手。

去年12月，盧凱彤與林二汶時隔多年後重新合體，並在伊館舉行一連三場演唱會。雖然演唱會非常成功，如今卻成為絕響。

蘋果報導，盧凱彤前天（3日）以友人身分出席陳奕迅（Eason)香港發片記者會，４日還現身將軍澳邵氏影城，為ViuTV選秀節目《全民造星》擔任星級評判。當時的盧凱彤看起來消瘦不少，臉上沒有笑容，似乎心事重重，想不到竟成為她最後一次公開露面。

8月2日盧凱彤曾在自己臉書po文，說要去「做一件大事」，還用了關鍵字 #大事發生前，如今卻真的出了事，令人唏噓不已。

盧凱彤 Ellen Loo──和林紫盈。

今年5月26日，盧凱彤在台北出席由婚姻平權大平台主辦、台北市政府民政局協辦的「2018國際家庭日草地園遊會」，力挺婚姻平權。當時她表示，這個活動很有意義，「代表同志未來也是可以組織家庭的群體，為同志權益踏進一大步」。

參加活動前數日，她剛與余靜萍歡慶結婚兩週年，並感性表示：「從來沒有想過自己會組織一個家庭，原來真的會找到比我愛自己更多的人，沒有人能阻止我們組織家庭。婚姻平權是很重要的、不能被剝奪。」

盧凱彤 Ellen Loo 國際後援會臉書專頁，今(5)日下午已將大頭貼更新為全黑，哀悼她的離去。