蔡英文：中國越來越超過 台灣人一步都不會退

兼任民進黨主席的總統蔡英文輔選列車，今天早上來到台南。蔡英文說，中國越來越超過，都是要讓台灣沒有自信、自亂陣腳，不管中國壓力有多大，台灣人一步都不會退。

民主進步黨2018年輔選列車正式啟動，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天早上授旗給台南市長參選人黃偉哲以及市議員參選人，經濟部長沈榮津、環保署長李應元和總統府祕書長陳菊都現身力挺，現場湧進上千人，氣氛相當熱烈。

陳菊致詞時表示，年底選舉對民進黨是很大考驗，也是台灣民主的考驗，這次這麼多人參選，台南需要大團結，讓全台灣人肯定台南。陳菊也說，蔡英文如果自私為她自己，可以在連任後再改革，這樣她就沒有壓力，就不會被抗爭。

蔡英文致詞時細數執政兩年多來政績，感謝台南鄉親給黃偉哲、行政院長賴清德和她最大支持，政府沒有辜負大家期望，這兩年替台灣打拚，不管多辛苦都承擔，就算中國打壓，立場也站得很穩。

蔡英文說，大家看到最近中國越來越超過，壓迫外國航空公司改台灣的名字，取消年輕人的國際運動會，或壓迫台灣年輕的演藝人員，「種種的行為，都是要讓我們沒有自信，這些都要讓我們自亂陣腳，不管中國壓力有多大，政府和我們台灣人一步都不會退。」

蔡英文說，台灣立場踩得很穩，國際社會很多人挺台灣，台灣不會在壓力底下屈服，最重要是民進黨政府團隊一步一腳印，實實在在做出成績。

蔡英文說，邦交國總統來台灣，她第一個就想到帶他們來台南，台南就是民進黨執政的驕傲，要讓台南市政繼續下去，她、陳菊和賴清德都覺得，黃偉哲是不二人選。

蔡英文說，台南市長初選時大家有些傷感情，不過民進黨傳統就是選舉開始後大家會團結，不能讓對手看笑話，不能讓外人見縫插針，所有恩怨到時候都要放下來，為了台南，除了團結沒有第二句話。

由於黃偉哲日前在蔡英文與黨內巨頭見證下，向初選對手民進黨立委陳亭妃道歉，蔡英文今天也說，她看到黃偉哲和陳亭妃的風度，她今天來授旗，代表選戰正式開始，距離選舉剩下百多天，目標就是團結大勝利。