金門通水儀式今登場　陳福海推新三通模式

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）金門自中國廈門引水的工程今（5）日分別在金門與晉江舉辦通水儀式，金門縣長陳福海致詞時表示，縣政府將持續推動「通水、通電、通橋」的新三通模式，盼金門成為兩岸和平政策的先行示範區。

婉拒日前中央政府因兩岸局勢緊張而要延遲典禮的建議，金門縣政府週日上午照常在田埔水庫舉行通水儀式，並廣邀鄉親一同參與。

《上報》報導，陳福海在典禮致詞時表示，兩岸通水除了使金門未來30年不會缺水，也同時啟動了金門新三通，也就是通水、通電、通橋。

陳福海指出，通水只是起步，為了金門未來的穩定發展，以及邁向「金廈漳泉次區域經濟合作模式」，進而使金門成為兩岸和平政策的先行示範區，通水、通電、通橋新三通將是先決條件之一，「金門縣政府會堅定、無悔地向前行，為推動兩岸和平持續奮鬥。」

儘管建議遭拒，大陸委員會昨（4）日仍發布聲明，表示中央政府祝福金門縣政府舉辦的引水見證活動一切圓滿順利。

陸委會表示，未來政府會持續全力協助金門民生用水，致力完善水資源多元化的立場絕不會改變。

而在臺灣海峽的另一頭，中國的臺灣事務辦公室主任劉結一則將出席在晉江舉辦的通水儀式，劉結一屆時的談話也備受外界關注。

根據《聯合報》，日前有多位臺灣官員申請赴中國參加通水儀式，包括金門縣副縣長吳成典、金門縣參議翁自保等，不過已遭陸委會、移民署等部會經聯審會議否決。

報導也指出，這場可能會挑動兩岸敏感神經的儀式，也吸引破百位中國記者參與，臺灣則有12名記者採訪。