勞工局培訓課程助求職　新住民考取ERP會計證照

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）新住民在台生活不易，為協助新住民順利求職，勞工局舉辦多項職訓課程，其中中國新住民張鳳已於日前取得ERP（企業資源規劃系統）會計證照，並因此成功在台灣找到第一份工作。

勞工局表示，參與培訓課程不僅可以學習技能，也能幫助學員累積人脈，目前，新住民職訓學員雖僅占總人數百分之1，不過人數已有逐漸攀升之勢，有助於新住民在投入就業市場時擁有更多優勢。

據聯合報報導，自五年前嫁至台灣的31歲中國新住民張鳳，過去曾任業務行政助理，她於年初參加高雄市勞工局委外辦理的「ERP企業與財務管理實務班」後，順利取得ERP會計證照並找到在台灣的第一份工作。

張鳳目前任職於機械公司，並擔任生產管理人員一職，主要工作內容為負責貨品建檔以及進度查詢等項目。張鳳表示，來台灣後為全職家庭主婦，加上對台灣不熟悉，導致重返職場面臨相當的難度，所幸ERP會計相關證照幫助她提升競爭力並通過面試，工作也很快便上手。

勞工局委外職訓組表示，新住民選擇參加職訓課程，除了提升專業，結訓後也能轉介就業。針對上半年熱門課程，8月更加碼開設「行動管家」、「大客車駕駛」及「快速剪髮造型班」等七班。

勞工局說明，參加職訓課程的學員結業後就業率超過七成，因此民眾詢問度極高，像是「大客車駕駛人員班」結訓後就能到客運公司上班，月薪新台幣四萬元起跳；而「快速剪髮造型班」與連鎖快剪店合作，由店內師資包班訓練，結訓後可直接上工，每次開班都迅速額滿。