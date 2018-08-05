國旗飛揚巴黎同志運動會 美法挺台幫忙揮

巴黎同志運動會今天揭幕。在開幕遊行中，台灣隊帶著國旗上場，美國舊金山隊和法國隊中有人知道台灣在名稱上受委屈，主動索取青天白日滿地紅旗，在遊行時大力揮舞以示支持。

同志運動會創始於1982年，每4年舉辦一次，今年是第10屆，首度由巴黎主辦，艾里賽宮、巴黎市政府、體育部、文化部等政府機構及許多大型企業都予以支持。

運動會於今天晚間揭幕，各項競賽和文化活動將持續到12日為止。今年有91國、1萬317人參與36項賽事，預計可吸引30萬名觀眾。

台灣隊一行共25人，包括參賽選手18人，分別參加競速滑輪、網球、游泳、桌球等7個項目。過去的同志運動會，雖然也有台灣人參加，但都是個人報名，這次是首度以台灣隊名義參加。

開幕式在巴黎的尚布恩體育場（Stade Jean Bouin）舉行，主辦單位開放各代表隊持自己喜好的旗幟入場遊行，因此不只有一般體育賽事常見的國旗，各種區域旗、彩虹旗令人眼花撩亂；遊行隊伍也不只以國家區分，例如美國參賽人數達3362人，分成舊金山、紐約、華盛頓特區及各州一一出場。

台灣隊則帶著大幅和小幅國旗出場，還有一塊長布幅以英語寫著「台灣，第一個婚姻平權合法的亞洲國家」。

值得一提的是，巴黎同志運動會官方網站於7月下旬把參賽隊列表的「台灣」改成「台北」，好幾個國家隊都有耳聞。

因此，當台灣隊員穿著印有TAIWAN的T恤走在活動場地，就有熱心人士主動向他們索取中華民國國旗，準備在遊行時聲援台灣，聲勢浩大的舊金山隊和法國隊都是如此。

一名台灣隨隊人員表示，有澳洲人、加拿大人說「我們知道你們是台灣」，他們知道台灣名稱被擅改的事，並為此表達同情。

團長楊智群接受中央社記者訪問時說，法國壘球聯盟成員索取了數十面國旗，說要在遊行時帶上場，這兩天也遇到一些團體希望取得代表台灣的識別或旗幟，願意聲援，「他們覺得使用『台北』，不夠尊重台灣這個地方的人，他們想幫忙做這些事，當然我們也很感謝。」

台灣隊出發前製作宣傳影片在社群網站發布，以官將首為主題，選手臉上一部分彩繪著臉譜。

游泳選手兼隊長游坤義解釋，主辦單位鼓勵各國展現文化特色，由於這是台灣首度組隊參加，於是選擇有「領導者」概念的官將首為主題；臉譜有各種顏色，象徵彩虹；只畫臉部一部分，則象徵「正在出櫃」。

台灣參加國際活動，少有機會讓青天白日滿地紅旗出現。游坤義說，「如果其他國家能自由地展現國旗，我們當然也不落人後」，況且大會不主動提供旗幟，也尊重各隊表現自我的想法。

他說，最重要的是想告訴大家，台灣在亞洲第一個做到婚姻平權，「對我們來說，台灣是一個代表我們群體、社會的價值象徵」，私下與主辦方交流時也表示，在運動場上不追究台灣這個名字的角色，最大的共識是台灣是一個代表人權、民主、自由、人道的象徵。

在遊行中，有好幾個仍視同性戀為非法的國家，雖有選手報名參賽，但未露面遊行，空有工作人員舉著國家名牌；也有一些國家只有一兩名選手參賽。

在場觀眾大多都瞭解，對許多LGBT（男女同性戀、雙性戀、跨性別）族群而言，在自己國家的處境艱困，能到巴黎參賽已屬不易，因此他們對這些無人或只有一兩人遊行的國家，仍給予不遜於其他代表隊的熱烈掌聲。

同志運動會於1982年在舊金山首度舉辦，宗旨是對抗運動中的恐同心態。

巴黎同志運動會共同主席皮可（Manuel Picaud）接受費加洛報（Le Figaro）訪問時說，這不是只限LGBT族群的活動，同志運動會的原則是參與、接納和超越自我，歡迎所有人共襄盛舉。

此外，他表示，各項賽事頒獎時播放的音樂將是同志運動會主題曲，而非各國國歌，也不會像奧林匹克運動會一樣依獎牌列出各國成績榜。

巴黎同志運動會揭幕，在開幕遊行中，台灣隊帶著國旗上場（照片來源：中央社提供）