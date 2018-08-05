百年廟會遶境桃園登場　海內外遊客齊聚大溪同歡

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 桃園採訪報導）擁有逾百年歷史的桃園大溪關聖帝君聖誕慶典暨遶境活動於今（4）日盛大展開，除了吸引在地鄉親及各地遊客上街感受民俗慶典的喧鬧氣氛，也出現遠道而來的外國學生一同共襄盛舉。

農曆6月24日為關聖帝君誕辰之日，而其慶典又稱為「六月廿四」，對大溪人來說，每年由普濟堂主辦的慶典，猶如第二個過年般重要，在地社頭北館、童仔、大仙尪仔、舞龍舞獅等表演紛紛出籠，從關聖帝君誕辰的前一日起，便開始遶境大溪區，遶境隊伍鑼鼓喧天，使得老街道熱鬧非凡。

週六的遶境活動，除了吸引在地人及全臺各地旅客齊聚之外，一群來自美國、荷蘭、印度、法國、義大利等各個國家的年輕學生，也特地來到大溪觀賞難得一見的繞境活動。

▶︎ 一群來自美國、荷蘭、印度、法國、義大利等各個國家的年輕學生4日至桃園大溪參與關聖帝君聖誕遶境活動（臺灣英文新聞）

雖然這些初來乍到的外國學生普遍不清楚遶境活動的意義，但卻都為街道上熱鬧氣氛及繽紛的民俗文化活動深深吸引。

義大利學生嘉貝麗受訪時表示，這是她第一次參加廟會遶境活動，她覺得很新鮮有趣。

嘉貝麗也表示，她所信仰的基督教雖然每年也會舉辦慶典，但沒有像廟會遶境般熱鬧，也不會搭配喧鬧但歡樂的音樂。

而18歲的美國學生潔西卡則表示，她對於道教文化稍有了解，因此她分辨得出許多參與遶境的神明，像是財神、三太子、土地公，以及「喝醉的神」濟公。

潔西卡還提及，若要從中選出一個最喜歡的神明，她覺得土地公應是「一個很酷的人」，因為「感覺上你可以向他祈求很多事，像是請他庇佑你或是帶給你財運等等。」

來自荷蘭的娜歐蜜也同樣認為遶境活動非常精彩，使得她忍不住和朋友們在繞境隊伍經過時和社頭裝扮的神明及各類表演者合照。

娜歐蜜指出，在荷蘭，街頭慶典通常會把觀眾隔絕在柵欄之後，因此觀眾根本沒有機會貼近表演者或和他們合照。

為期兩日的關聖帝君聖誕慶典暨遶境除了有傳統的社頭表演，近年來也加入許多年輕團體，使得遶境活動更加多元豐富。

像是週六打頭陣的，就是一群原住民族青年團體，穿著原住民傳統服飾的青年們不僅舞蹈強而有力，再搭配上整齊有力的鼓聲，也難怪一出場就把氣氛帶到最高點。隨後還有高中儀隊表演，以及在地街舞社團，這些年輕團體的加入，也顯示出廟會遶境不僅是宗教民俗活動，更是凝聚在地人民、提供年輕人表現舞臺的盛大慶典。