新北登革熱6確診恐延燒　環保署啟動防治工作

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市新莊爆發登革熱群聚感染，環保署今(4)日說，已會同新北市政府環保單位，針對病例里及周邊里以圍堵及棲地破碎方式，進行戶外孳生源檢查、孳生源清除、化學防治及宣導等工作。

疾病管制署公布新北市新莊區瓊林里，新增2名本土登革熱病例，為40多歲女性及70多歲男性，近期均無出國史，兩人分別於7月31日和8月2日發病後就醫，經通報檢驗確診感染登革熱第二型。目前女性個案在家休養，男性個案住院防蚊隔離治療，同住接觸者均無疑似症狀。

衛福部4日指出，截至目前新莊區瓊林里群聚共計6人確診。由於6名個案住家均在500公尺距離內，研判屬同一起群聚感染，但第4例至第6例個案為近一週內發病，已屬第二波疫情，且熱區有北移跡象，周圍里別亦須嚴加防範。

本週末衛生單位將嚴格執行「逐戶入宅」執行孳生源清除及噴藥，必要時由警察陪同鎖匠協助入戶以執行防治工作。

因應新莊區瓊林里此次群聚疫情，疾管署已動員33人次前往該區進行病媒蚊孳生源複查，共開立43張稽查督察紀錄單，昨（3)日更查獲該里某公司竟有17個有斑蚊孑孓之積水容器，已現場開單要求立即改善。

中央社引述疾病管制署表示，此情況凸顯缺乏防疫意識，坦言這波疫情恐持續延燒。



行政院環境保護署今也發出新聞稿表示，環保署從新北市第一例本土病例確診後，就會同新北市政府環保單位，針對病例里及周邊里，以圍堵及棲地破碎方式進行戶外孳生源檢查、孳生源清除、化學防治及宣導等工作。



同時，環保署並邀台大公共衛生學系教授蔡坤憲到現場指導，向當地里長及居民宣導孳生源清除。環保署說，總計執行登革熱巡查6場次及實務指導6場次，清除348處孳生源，進行潛在風險處投藥128處，並發現32處孳生源孳生孑孓。



環保署籲請民眾立即清除家戶內外周邊孳生源並做好個人防護，另將持續與地方政府攜手針對病例里及周邊里進行登革熱防治工作。



環保署提醒，民眾務必徹底做到「巡、倒、清、刷」，仔細「巡視」家戶內外積水容器，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」，減少容器，留下的器物也要「刷洗」去除斑蚊蟲卵，妥善收拾或予以倒置，針對孳生源務必作到「清除再清除、檢查再檢查」。

環保署同時提醒民眾，另應作好避免蚊蟲叮咬的自我防護工作，如穿著長袖淺色衣物、加裝紗窗(門)、使用衛生福利部核准之防蚊液及正確使用環境用藥,民眾可於量販店、便利超商或雜貨店購買有環保署核准之環境用藥,或至該署「環境用藥許可證照查詢系統」查詢相關資訊。環保署強調，清除戶內外孳生源及環境整頓，需要民眾長期配合，千萬不可鬆懈。

衛福部疾管署目前已動員33人次，到新北市新莊區瓊林里進行病媒蚊孳生源複查，共開立43張稽查督察紀錄單，3日更查獲該里某公司，竟有17個有斑蚊孑孓的積水容器，已開單要求立即改善。中央社