融合創新與傳承　「夢．遊．町」的過去現在與未來

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）位於義美食品總店旁的URS27W-城市影像實驗室，今(4)日舉辦了「夢．遊．町」攝影．裝置特展開幕活動，蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根老師致詞時表示，二位藝術家讓大家發現台北是個亂中有序且柔美的都市，同時也告訴我們每個角落處處有美的存在。

藝術家嚕蹦-黃彥慈與攝影師馮大衛，一個活潑可愛、一個冷冷酷酷的，是在什麼樣的因緣際會下籌備「夢．遊．町」攝影．裝置特展的？走進URS27W-城市影像實驗室時，人們不知覺的被一幅幅黑白照片吸引，繞一圈慢慢的走到後面的窗簾時，參觀民眾會不知覺的停下腳步「猶豫一下」是否該撩起紗簾窺探薄紗後面的世界。

▲藝術家嚕蹦-黃彥慈(右三)親自向參展民眾說明創作經過。(照片由台灣英文新聞拍攝)

主辦單位義美聯電表示，「夢．遊．町」攝影．裝置特展的主軸分為六大主題，分別是「戀愛夢：霞海城隍及波麗露西餐廳」、「學生夢：永樂與太平國小」、「街之夢：歸綏街與文萌樓」、「傳承夢：木雕技師」、「創作夢：永樂布市」及「夢遊：夜遊大稻埕」等，呈現真實發生在大稻埕的人、事、物、故事與足跡。

▲攝影師馮大衛。(照片由台灣英文新聞拍攝)

策展攝影師馮大衛表示，從高中開始學攝影到大學開始拍夜景照，主要創作方式除了拍紀錄片、作商業攝影外，就開始喜歡在晚上到各地拍夜景照。最早是從就讀的關渡北藝大開始，陸續繞到金山、陽明山及北海岸等地去拍老街、老建築等。

他還說，那時也已經開始拍攝路邊廢棄物及台灣一些巷弄等，雖然當時尚不太清楚自己在拍些什麼。但由於後來開始閱讀一些攝影讀物與國外資訊，才逐漸的掌握一些攝影知識，並且暸解到原本拍攝的這些街景照皆屬於社會地景的概念，也就是屬於角落的、微弱光線的作品。

▲攝影師馮大衛(右)為與會貴賓說明作品，熊讚(左)一邊聽一邊欣賞。(照片由台灣英文新聞拍攝)

他說，從另一個角度看台灣的建築物，隨著時間的發展。他強調，它也許以後會消失或是變化，因此身為攝影家，當看到最有感觸、最有衝擊性的東西時，我們要先把它留下來。因此，從展覽的照片中可以看到台灣建築物新舊並陳的樣貌。

馮大衛還說，透過這個展覽，他最想表達的是自己在老街行走時，對時間的感受性。因為，一般人到老街都想看一些漂亮的東西、喝喝咖啡等，然而這些東西都在慢慢的消逝中，而這些事物才是一般人生活中面對的狀態，因此用影像去轉化它並表達一些想法是他拍攝的目的。

▲攝影師馮大衛(右)與太平國小學生互動。(照片由台灣英文新聞拍攝)

歷經半年以上進行夜間拍攝約5千多張照片再從中挑選10餘張照片辦展，馮大衛透過長時間曝光的方式，讓每一張照片留下2-3分鐘的影像，只希望把當時散步的時間與情懷，用最唯美且寫實的影像留給參觀的民眾。

▲藝術家嚕蹦-黃彥慈。(照片由台灣英文新聞拍攝)

策展藝術家嚕蹦-黃彥慈表示，對她來說「夢」和「記憶」有許多相似之處，屬於很個人且帶有感受與情緒的，所以它們很難被複製。所以這次在做「夢．遊．町」展覽，此展又以大稻埕為出發點，加上自己母親的青少年時期都在大稻埕生活，於是經由和自己的母親聊天後發現不少當年的趣聞與回憶，再結合自己剛開始作裝置藝術與永樂布市之間的記憶，於是透過裝置藝術發想本次的系列作品。

▲熊讚祈求姻緣。(照片由台灣英文新聞拍攝)

她還說，這次的展覽有一主題是關於戀愛，也就是霞海城隍及波麗露西餐廳的議題。她回憶，其實在她小時候，她的外婆就經常帶她到波麗露西餐廳吃飯。所以，她想要告訴參觀的民眾，夢和記憶都在我們生活裡面，只是我們都沒有機會去整合，去品嘗這些細節。

她說，因此在這次的裝置展中，有很多互動的成分一同被設計進去，包含穿越一個薄紗的窗簾，那個撩窗的動作正是撩起一個記憶，也就是說觀眾的行為就是作品的一部分；民眾只要透過「互動」就可以去回憶一些一直被遺忘的歷史。

▲藝術家嚕蹦-黃彥慈為熊讚唸籤詩。(照片由台灣英文新聞拍攝)

黃彥慈表示，在眾多作品中，最令她感動的是來自母親就讀太平國小的記憶。因此，這次的展覽邀請到了太平國小跟永樂國小，兩所國小的學生一同到連接兩校的「平樂天橋」上，以拔河的動作，把當時彷彿傳承與創新的兩個象徵，如同二校的地理位置，看似對立卻都不可或缺，用這樣有趣的動作重溫過去那段歷史。

太平國小校長徐昀霖也分享一段過去的歷史。他說，當時太平公學校有高等科，也就是讓小學沒畢業的學生先進入社會工作一段時間後，再重返校園進修的課程，可想而知當時返校念書的學生年紀都較大。

▲熊讚(右)和太平國小學生玩拔河。(照片由台灣英文新聞拍攝)

他還說，1930年代創校的永樂公學校，太平國小高等科的學生以其年紀與體型比對方高，就經常在平樂陸橋欺負永樂國小的學生，因此平樂陸橋就成為二校尋仇的地方。所以過去就流傳一句台語，「太平一隻鳥、永樂死翹翹」。

「夢．遊．町」攝影．裝置特展於今(4)日在蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根老師、副執行長蔣理蓉老師、策展藝術家嚕蹦-黃彥慈與攝影師馮大衛、太平國小徐昀霖校長、北市府吉祥物熊讚、北市都市更新處等諸多來賓、太平國小學生與家長的見證下，熱鬧開展。

▲現場攝影作品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲現場展覽作品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲民眾觀賞攝影作品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲熊讚。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲前排起：蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根先生(左二)、副執行長蔣理蓉女士(左一)、太平國小校長徐昀霖(中)與太平國小合唱團等人合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲熊讚與其他貴賓合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲太平國小合唱團。(照片由台灣英文新聞拍攝)