移民署與麥當勞合推　新住民就業招集令

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新住民工作表現獲企業肯定，內政部移民署與台灣麥當勞公司合作，於今（4）日舉辦首場「擴大招募新住民」活動。移民署長楊家駿特別出席感謝麥當勞推動友善職場，也鼓勵新住民與二代子女踴躍參與，期盼藉此拋磚引玉，帶動更多優良企業跟進，協助新住民更快融入台灣社會。

來自越南的新住民姊妹陳春梅，帶著女兒溫婕云及溫雙韋來參加活動。陳春梅說，她跟丈夫溫先生在越南開設的成衣廠原本有上千員工，8年前丈夫因操勞成疾肝癌去世，生意也被惡性倒債被迫結束。母女3人回到台灣，希望藉由這次招募活動能讓她跟大女兒重新出發，也寄望小女兒用功唸書拿獎學金。

楊家駿署長指出，趨勢在哪裡，麥當勞就在哪裡。早在104年移民署辦理新住民二代海外研習營計畫時，麥當勞就是合作廠商之一。今年更擴大到全區募集，對新住民而言，可增加他們的就業管道；對企業而言，則是招募到認真、多語系的員工。

移民署長楊家駿(左2)與新住民新二代體驗麥當勞職場工作。圖片來源:移民署

對國家而言，善用了他們的優勢，培育國家人力資本；此外，企業進用新住民員工，也可吸引及服務來台觀光的外籍旅客及移工朋友，創造新住民家庭、企業、社會、國家的4贏局面，更是公、私部門合作的優良典範。

台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞提供友善的職場環境，針對新住民朋友，除了提供多語系的招募溝通工具，以及越南語版本的個人訓練教材，後續還將提供其他語系版本，希望幫助新住民朋友能跨越語言障礙，順利求職及就業。

麥當勞並特別介紹來自湖南長沙的胡瑾怡，她現在會拉愛心、葉子，甚至鬱金香的咖啡花樣。生性活潑的胡瑾怡，在這裡可以做咖啡與客人聊天，不用老是待在家裡。擔任外場服務的劉慧則來自湖北武漢，因為工時彈性，讓她有餘暇照顧兩個小孩，也兼顧家庭生活。

此外，要告訴大家一個好消息!麥當勞還設有新住民子女奬學金制度，凡在職滿6個月以上的新住民員工，其子女的國中小成績平均達80以上，或高中職成績平均達75分以上，就可提出奬助學金申請！

移民署長楊家駿(右)與新住民姊妹劉慧(左)學做霜淇淋，趣味橫生。圖片來源:移民署

移民署與台灣麥當勞自今(107)年8至10月期間，擇定7個縣市(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及新竹縣)辦理14場人才招募會。新住民朋友及年滿16歲的子女，可直接向移民署所在地服務站洽詢。預定每場次20至30人，於各地麥當勞門市進行「2小時職場體驗」，包含認識工作環境、了解福利、模擬面試，實際動手DIY蛋捲冰淇淋等工作，藉此可充分瞭解工作內容及環境，現場並開放提交求職申請書，縮短求職時間。

楊家駿署長強調，「你泥中有我，我泥中有你」，新住民是股不可忽視的新力量。融合新住民就是厚植台灣實力，現在對新二代的求才需求，企業已是迫不及待，科學園區如台積電等企業對招募新住民十分熱切，他們是新的生力軍。希望新一代、新二代在職場都有平等的機會。​

麥當勞4星級咖啡師胡瑾怡(後)與移民署長楊家駿(前)製作拉花咖啡。圖片來源:移民署