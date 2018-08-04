台北雞尾酒月開跑！Bar Surfing 攜手 GQ Taiwan 開幕派對盛況

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）TGIF！禮拜五的夜晚適合跟三五好友相聚小酌！Bar Surfing 及 GQ Taiwan共同舉辦的活動「Bar Surfing 一起跑吧」打造8月的台北為雞尾酒月，精選40間台北市知名酒吧、並規劃10條主題跑趴路線，於昨(3)日晚間在台北W飯店池畔酒吧盛大開幕。



首場開幕派對，人群聚集於戶外的次要酒吧（照片來源：Bar Surfing臉書）

「Bar Surfing 一起跑吧」3日起展開為期3天的開幕派對，8月3日至8月5日，每天晚間7點在台北W飯店10樓的戶外池畔酒吧展開。活動規劃2個販售飲料的空間，一為室內主要酒吧，二為戶外的次要酒吧，每晚皆舉辦各式活動，並有不同調酒師到現場與大家同樂。

昨晚首波的開幕派對上舉辦素人調酒比賽，請到網紅呱吉以及法國籍藝人法比歐，對決調酒技術。觀眾可於現場直接投票給支持的參賽者，並直接點選心目中希望獲勝的藝人調酒，可以幫他們累計積分贏得比賽。



主吧活動現場熱鬧（照片來源：台灣英文新聞）

比賽結束後，主辦單位將邀請2位國際調酒師至現場特製4款調酒，他們分別為來自西班牙的Alberto Pizarro，以及任職於紐約酒吧Employee Only的調酒師 Steve Schneider，在現場輕鬆地和大家打招呼互動並炒熱氣氛。

如果覺得比賽活動的主吧很擁擠，戶外另設有較小型的次吧販售飲料及食物，提供給想坐下來聊天看夜景的人，一個較寬敞的空間。

開幕派對為免費入場，優惠活動票券可於線上購買，持有跑吧通行證可享特調飲品優惠價330元（原價400元），調酒兌換券則可免費兌換飲品。更多詳情請上臉書或官網參考。