蔡英文為宜蘭縣市長授旗誓師：民進黨2年做的　比國民黨執政8年還要多

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）兼任民進黨主席的蔡英文總統，今(4)日與總統府祕書長陳菊一同前往宜蘭縣羅東鎮農會，參與「2018縣市長候選人授旗誓師大會」；蔡英文致詞時批評，民進黨解決國民黨留下來的問題，藍營卻事事都反對，這很沒道理，希望大家繼續支持改革，支持民進黨。

下午蔡英文則為新北市長參選人蘇貞昌造勢。她說，新北市是2018年選舉最關鍵的選區，她以黨主席身分向全黨下達命令「我們一定要用盡全力，贏回新北」。

中央社報導，蔡英文、陳菊、民進黨新北市黨部主委余天下午出席民進黨新北市授旗誓師大會，為蘇貞昌與新北市議員參選人站台；突來的暴雨沒有澆熄支持者熱情，群眾擠爆江翠國小禮堂；蘇貞昌從蔡英文手中接下令旗，民眾齊聲高喊「凍蒜」。

新北誓師大會。中央社

蘇貞昌揮動大旗，展現要贏得新北的決心與氣勢。中央社

行政院長賴清德坦承宜蘭選情遇到空前挑戰不久，蔡英文就連續兩天前往宜蘭輔選，為民進黨參選宜蘭縣長的陳歐珀、宜蘭縣議員及鄉鎮市長候選人拉抬聲勢。

蔡英文上午與陳菊、林聰賢、陳金德及陳歐珀，今到羅東鎮農會參與「2018縣市長候選人授旗誓師大會」，由蔡英文向候選人們授旗。

綜合自由與中央社報導，今天造勢過程中，蔡總統說，年底選舉非常重要，宜蘭不能失去光榮；她擔心，國民黨若這次又回來，驕傲的「宜蘭經驗」沒辦法傳下去。



蔡英文昨(3)日晚為民進黨台北市長參選人姚文智授旗造勢時，不小心跌坐台上；今天她到宜蘭授旗，媒體也注意到，台上維安人數比昨天增加許多。蔡英文授旗給黨公職參選人時，隨扈在旁亦步亦趨，小心謹慎。



蔡英文說，民進黨現在做的改革，都是國民黨過去做不到的事情。「他們做不到，所以才有政黨輪替，在2016年輪替，換我們執政。但是我們在解決他們留下來的問題，他們卻是事事都反對，這樣有道理嗎？是很沒道理的事。」

她舉例說，像是民進黨推動「2025非核家園」，藍營說這樣不行，一定要發展核能，一定要「以核養綠」。她批評國民黨，過去8年什麼也沒有養出來，民進黨兩年做的，比國民黨執政8年還要多。

蔡英文並指出，她一直覺得，民進黨跟宜蘭這塊土地，特別「合味」；過去幾十年，宜蘭鄉親陪伴民進黨一路走過來，一起打拚，把宜蘭建設成一個好山好水，好生活的所在，把「宜蘭經驗」做到全台灣最有名。



她說，現在宜蘭觀光、交通、教育、社會福利，每項事情都在新階段，前瞻基礎建設計畫也會補助經費，提升宜蘭建設。「萬一這次國民黨又回來，我們真的不知道，他們又會把什麼建設停下來」。萬一國民黨這次又回來，驕傲的「宜蘭經驗」就沒有辦法傳下去。



蔡英文強調，年底選舉非常重要，宜蘭不能失去光榮，宜蘭不能失去價值，宜蘭的建設跟進步，也絕對不能停下來；請大家一定要團結，跟陳歐珀一起打拚，讓宜蘭越來越好；建設不能斷，改革不能停，年底選舉一定要贏。

自由報導​，陳菊致詞時表示，她雖然在台灣各地服務，在高雄擔任12年市長，但她時時不忘，她是宜蘭人，是宜蘭人的女兒。這次宜蘭的選情，全台灣、全世界都在關心。

總統府很多外國媒體問她，宜蘭的選情，民進黨有把握嗎？因為根據外媒評估，宜蘭並不樂觀，她聽到很難過。

陳菊坦承，她對宜蘭的選情很憂心也很擔心，希望宜蘭人大團結，支持民進黨，讓宜蘭全勝利。

宜蘭人過去被稱為台灣民主聖地，民進黨的長期執政，也都被稱讚優質。今年選情，不知為何會被外界看起來不樂觀，是不是宜蘭不團結，是不是宜蘭有什麼問題？希望最後這120天，民進黨能夠好好檢討與反省，守護宜蘭民主聖地的價值。