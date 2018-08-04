公視新南向　台灣攜手泰國共同製作節目

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣公視與泰國公視，於近日開會討論，確認共同製作節目，且泰國將於12月底與台灣簽訂雙方合作備忘錄，於未來共同嘗試影視項目合作，讓在台的泰國新住民可以收看家鄉節目，並促使台泰民眾之間，有更多相互理解及認識的機會。

台灣公共電視董事長陳郁秀，與駐泰國台北經濟文化辦事處代表童振源，日前與泰國公共電視執行董事長兼副總裁蘇達拉 (Sudarat Disayawattana Chantrawatanakul)及相關業務主管開會，雙方經過1小時的討論，達成合作共識。

由於過去已有合作經驗，雙方溝通意見後並確認交換及共同製作節目，同時邀請陳郁秀參加由泰國公共電視舉辦的國際公共媒體會議，藉此發表對於公共媒體與公共經營等社會議題的看法。蘇達拉並將於12月底來台時，與台灣公共電視簽訂雙方合作備忘錄。

據華視報導指出，陳郁秀率先提出雙方交換節目、共同各半出資製作的合作建議。

駐泰國台北經濟文化辦事處代表童振源表示，泰國人對於台灣的包青天、流星花園偶像劇都還留有深刻印象。且台泰都有高比例的佛教人口，台灣的宗教團體在泰國相當活耀，建議雙方可以探討雙方過年的節慶或泰國發展政策中，報導台灣的相關實例與作法，以供參考。

已成立20年的台灣公視節目種類繁多，包含時代劇、人生劇展、兒童青少年、文化藝術精選、紀錄片等；泰國的公視，也以提倡正向社會價值製作節目，因此目標相同的雙方都願意共同發展合作項目並擴大交流，也藉此互惠兩地的民眾。