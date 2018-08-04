日統客運斗六總站求售　老董：不排除退場

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）經營22年的國道客運「日統客運」雲林斗六總站，昨(3)日貼出求售、結束營業公告。董事長林義風表示，雲林自從有高鐵營運後，乘客大幅減少，確實有在考慮結束營運，但尚未定案。

聯合報引述交通部公路總局表示，為避免偏鄉交通受到影響，幾年來都有持續跟日統客運溝通，希望協助轉型繼續營運，也在研議是否給予適當補助。

日統客運是雲林縣唯一國道客運公司，斗六總站昨(3)日貼出「求售、結束營業」公告後，引起各界關注。

自由引述董事長林義風表示，求售總站是基於資金調度需求。客運肩負社會責任，不會說停就停，但若大環境不改善，不排除退場。

日統客運目前有4條國道路線，與2條地方客運路線。往返台北、雲林及嘉義縣梅山地區，票價380元至420元，只有高鐵票價還不到一半，是許多老人家、學生族群首選。驚聞斗六總站出售，許多老顧客都覺得不捨。

綜合自由與聯合報的報導，林義風表示，高鐵雲林站營運後，青壯客層流失嚴重，去年生意最慘澹，全年剩下約60萬乘客，其中約3成5是老人乘客，配合老人半票優惠，每天開門就要虧損近10萬元。

林義風說，安全無上限，生命無價是日統經營22年的理念。大環境雖競爭相當多，但如果政府可以因勢利導，協助改善環境，其實業者還是願意配合。只是政府腳步無法配合，業者實在做不下去了。

他表示，客運必須肩負社會責任，他要擔起150多位員工生計，不會說停就停，現階段只是出售斗六總站大樓，調度資金，減輕虧損壓力。

林義風強調，這兩年他一直想轉型，讓乘客更安全更舒適，但大環境、政府法規卻無法突破，讓人灰心，目前會先朝向縮編紓緩壓力。

由於日統客運乘客老人多，雲林交通也較不便利，外界擔心影響偏鄉運輸跟老人行的權益。公路總局認為，任何一條路線收攤勢必都會影響當地交通，所以現在也在跟日統客運密切注意溝通當中。

日統客運乘客因為老人占比高，導致營運績效沒那麼好，會在這部分看怎麼協助他繼續營運。

為使日統客運能繼續營運下去，公路總局希望可以輔導日統客運轉型，提高營運績效，例如可以增加公路路線，並給予適當補助，但這些目前還在溝通當中。

公路總局指出，其實日統客運這幾年一直都傳出要收攤的消息，當地監理所也一直有在關心日統客運的經營問題。但因為雲林高齡化現象明顯，呼籲地方政府也要出面關切，畢竟這關係到當地老人福利。

日統客運公司4日表示，目前基於資金調度需求，決定出售雲林縣斗六總站大樓，以減輕虧損壓力。中央社