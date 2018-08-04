【最新】機台產線遭病毒感染　台積電：一天內恢復正常

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台積電今(4)日下午15:26發布即時訊息指出:

台積公司於8月3日傍晚部分機台受到病毒感染，非如外傳之遭受駭客攻擊，台積公司已經控制此病毒感染範圍，同時找到解決方案，受影響機台正逐步恢復生產。

受病毒感染的程度因工廠而異，部分工廠在短時間內已恢復正常，其餘工廠預計在一天內恢復正常。

鉅亨網報導，台積電此次受影響部分主要集中在7奈米製程，包含竹科、中科廠與南科廠皆傳出災情，受影響的產能約在6萬片以上，且除7奈米外，還有部分 12、16奈米製程也都受到影響。

台積電7奈米供貨主力包含蘋果A12晶片、AMD與輝達等，此次病毒事件影響生產時程，恐部分影響台積電出貨。

不過法人認為，實質受影響程度相對有限，預料並不會影響整體營運表現。

以下為稍早報導 發稿時間:13:53

傳機台產線遭駭客入侵 台積電：病毒感染非遭駭

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）晶圓代工龍頭台積電，驚傳機台產線系統遭駭客入侵，其中包含7奈米與12奈米產線都受影響。

台積電今 （4）日證實，機台產線確實遭到病毒感染，並非駭客攻擊。目前該公司內部已召開緊急會議，將在下午對外說明，至於產線是否受到影響，台積電不予回應。

台積電昨(3)日22時左右傳出遭駭客、電腦病毒攻擊，包含竹科的晶圓12廠、中科晶圓15廠與南科晶圓14廠等都受影響，其中主要生產製程集中在7奈米與12奈米，今上午傳言開始擴散，更有傳言指出，台積電多數廠區都遭攻擊，衝擊生產進度。

綜合聯合與蘋果報導，台積電今早傳出有部分機台當機、產線停產情況，各種訊息滿天飛。

外傳目前台積電針對受影響的廠房，已重灌防毒軟體因應。不過由於是在生產過程中發生，因此恐有生產晶圓報廢等問題，7奈米的生產進度，恐將不如預期。

對此，台積電表示，確有遭到攻擊的情況，不過是病毒，不是外傳的駭客。而針對受影響的廠區與產能，目前仍在了解中。

由於台積電目前正處旺季，並積極為蘋果等大廠生產重要晶片中， 是否會受到衝擊，還有待台積電進一步對外說明。