伊甸攜手國泰邀新二代　夏令營團隊培養國際觀

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）第9屆的「新住民二代團隊合作工作坊」，由伊甸基金會及國泰慈善基金會定期於每年暑期舉辦，今(2018)年夏令營主題為看見多元文化之美，提供新二代透過營隊合作學習不同文化。

據教育部統計資料顯示，就讀國中小的新住民二代人數已逐年趨緩，但仍有將近20萬人。伊甸基金會攜手國泰慈善基金會，於1日開始舉辦為期三日的「新住民二代團隊合作工作坊」夏令營活動，帶領新二代發現多元文化之美。

於活動中，新二代透過團隊合作共闖關、享受異國美食、以及認識傳統服飾認識不同文化。此活動促進新二代有更多學習多元文化及交流的機會，並培養團隊合作精神以及國際觀。活動的最後一天，學員們在伊甸志工的帶領下，認識世界地圖及各國國旗，希望幫助學員有一個充滿異國風情的歡樂暑假。

負責規劃此營隊的為來自馬來西亞的7位志工，隊輔由台灣志工擔任，共有44位新二代報名參加。此7位國際志工有些為正於台灣的大學就讀的研究所學生，以及特別從馬來西亞飛來台灣參加活動的志工。

值得一提的是，香瑪娜為其中一位志工，目前就讀於彰化師範大學婚姻與家庭學研究所，出生在華人與印度人結合的家庭帶給她與眾不同的外貌，也因為父母來自不同族群，她從小開始即開始自然的面對多元文化帶來的衝擊，然而，這對她來說卻不成問題，她認為自己多學會一種語言是一種優勢。

因此，香瑪娜選擇參與「新住民二代團隊合作工作坊」擔任國際志工，希望能藉由自己的親身經驗，分享給同樣身處於多元文化背景的新住民二代，並透過活動提升新他們對於多元文化的了解，也同時掌握自身優勢發揮所長。