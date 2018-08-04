我有一個夢！桃市新住民文化會館辦展及工作坊

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）已於上(7)月26日開幕的桃園市新住民文化會館，自開館日到10月28日舉辦「我有一個夢@桃園I Have A Dream」特展，新住民以及外籍移工，可於3樓文化交流空間「HOUSE 135」，發表自己的台灣夢及人生計畫。

HOUSE 135由「我有一個夢@桃園I Have A Dream」展覽揭開序幕，以當代藝術及集體創作的形式，招集新住民及移工一同分享夢想，將時下網路社交活動的線上模式轉為線下實境，鼓勵新住民及桃園市民共同持續在桃園努力追求人生目標。

展覽邀請到新住民舉辦座談分享築夢故事，分別為桃園在地泰式小吃店老闆趙秀蘭、越南籍移工裴刻和及菲律賓籍移工劇場的團員們，分享築夢的故事。展區設計與QR Code結合，透過手機掃描可以得知他們在台生活的點滴及打拼的故事。

另外，現場特別設置「為夢想的勇士按讚」牆，邀請新住民、移工、新二代及留學生寫下來台的夢想。而參觀者可以給予最欣賞的夢想一個「讚」貼紙，得到讚數最多的得獎者可獲HOUSE 135 贊助、價值約台幣8,000元的學習計畫，結果將於9月25日公布。

展覽期間也設有工作坊「美照輕鬆拍，生活樂趣多」，邀請資深攝影師羅沛德，講解如何使用手機拍出美麗照片，活動將於8月11日至9月1日展開。