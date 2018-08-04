智利復活節島市長訪台 與蘭嶼雅美族締結姐妹族

（中央社記者顧荃台北4日電）外交部表示，智利復活節島市長暨拉帕努依族（Rapa Nui）族長艾德門茲應邀訪台，並於今天訪問蘭嶼，與蘭嶼雅美（達悟）族簽署合作交流瞭解備忘錄，締結姐妹部族。

外交部上午發布新聞稿表示，艾德門茲（Pedro Pablo Edmunds Paoa）應邀於7月30日至8月5日訪台，出席「2018年南島民族論壇」，並於今天訪問蘭嶼，與蘭嶼雅美（達悟）族代表、蘭嶼鄉公所鄉長夏曼．迦拉牧簽署合作交流瞭解備忘錄，締結姐妹部族。

外交部指出，這是台灣與國外原住民族首度簽署的姐妹部族合作協議，在推動原住民族議題國際合作交流上具有重大意義。兩族未來將在互惠原則下，攜手促進雙方在民族發展、學術研究、文化及其他領域的合作。

外交部表示，艾德門茲一行並將接受外交部常務次長劉德立款宴，另外還會參訪花東原民部落、財團法人資訊工業策進會、中華民國旅行商業同業公會及接受原住民族電視台專訪，並參觀自由廣場、台北101大樓、畦遊季有機農場及士林夜市等，以瞭解台灣社經文化發展現況。

外交部說，艾德門茲出身復活節島當地政治家族，與其父親共5度連任該島市長，父子均為該島行政及原住民領袖。（編輯：楊凱翔）1070804