不一樣的暑假！台灣海外交流服務團新南向志工行

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）慈濟大專青年聯誼會聚集台灣大學生組成海外交流服務團於今(4)日出發，將前往印尼佛教學校以及馬來西亞難民學校進行為期數日交流及服務，並於出發前於桃園慈濟靜思堂進行集訓，希望帶給當地居民及自己一個難忘的暑假。

慈濟基金會表示海外交流服務團的同學們平時在校園裡，或於寒暑假期間，時常和其他學校串連，或是帶領年紀小的朋友，一同進行志工服務；並集結不同類型的營隊彼此交流學習，前往醫院及教養服務機構關懷，另外也致力於校園環保活動。

今日啟程的海外交流服務團，將分別前往馬來西亞及印尼兩國，並於出發前的兩天齊聚桃園做最後集訓，其特訓內容包含製作教具、排練短劇、手語帶動、製作給當地孩子的見面禮等。

前往馬來西亞的團體，將參訪兩所位於拉央(Selayang Harmony)及安邦(Ampang Unity)的難民學校，以「感恩，尊重，愛」為主軸與於此就讀的難民孩子互動，透過設計與生活結合的科學實驗教導孩子科學原理，並期望馬來西亞能接棒此活動，跨國合作點燃難民孩童的希望

另外即將前往印尼的學生們，將至當地的印尼習經院、佛教學校、回教學校及大愛學校進行交流活動，團隊將結合人文、環境教育及衛生教育，透過生動活潑的遊戲與印尼青少年互動，且將在印尼醫護人員及印尼志工的帶領下，前往船廠進行預估超過1200人次的大型義診。