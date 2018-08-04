日媒時評：美日澳應制止習近平南海陰謀

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本大報《產經新聞》今（4）日發佈時評，表示各國應攜手合作，阻止中國將南海私有化的計謀。

時評提醒，國際社會必須認識到，討論南海問題的主導權，目前掌握在中國的手上。

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例如稍早東協外長會議的共同聲明中，雖然有表述對中國在南海的行動，感到憂慮，但其對象僅僅是「填海造陸」行爲，而沒有包含越南方面提到的「軍事化」。另外，東協各國也未能將《南海各方行為宣言》，升級成具有規範力的文件，僅確認一切仍在談判中。時評寫道，這顯然是中國拖延時間的戰略。

印度及東協各國外長（美聯社）

時評介紹，除了軍事演習外，根據最新影像，中國似乎正在南海島嶼，進行緊鑼密鼓的填海造陸及建設，興建許多高樓，宛如都市。

文章批評，中國以在和東協國家談判為由，拒絕美日參與南海議題，簡直莫名其妙。

時評強調，南海不僅是公海，還是世界重要航道，因此各國都是利益相關者，無分内外，並批評中國試圖以武力改變現狀的行爲。

中央大學太遙中心透過衛星拍下的南海美濟礁填島造陸照片。（檔案照片）中央社 107年5月10日

時評解釋，在政治經濟上，都相當依賴中國的柬埔寨，宛若中國在東協的發言人，而接受中國經濟援助的菲律賓，也對南海仲裁案結果，閉口不提。因此，時評分析，中國似乎想藉由讓東協内部分裂的方式，來鞏固自己對南海的控制權。

不過，時評提醒，最近包括歐洲在内的各國，開始批評中國在南海行爲的趨勢，值得我們注意：例如美澳批評中國在南海的作爲，以及日法將彼此定義為「特別的夥伴」。詳細内容請點開超聯結，參閲我們先前報導。

（左圖）日本外相（左）和法國外長合照（翻攝影自日本外相推特）

（右圖）澳洲外長畢紹（左）與普美國國務卿龐皮歐合影（美聯社）

最後，時評表示，在東亞高峰會等國際場合，美日澳將可與中國和東協各國面對面，因此時評建議，美日澳應趁此機會，守護航行自由，從中國手上，拿回南海議題的主導權。

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