南海議題 外交部：台有意願及能力參與協商機制

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）東協與中國完成南海行為準則（COC）單一磋商文本草案。外交部今天重申，南海諸島屬於中華民國領土，台灣有意願也有能力參與南海相關協商機制，共同促進區域和平與穩定。

外交部發言人李憲章晚間告訴中央社記者，有關東協與中國已完成南海行為準則單一磋商文本草案，外交部重申，「南海諸島屬於中華民國領土」。台灣有意願也有能力，透過4點原則與5項做法的政策基本原則，參與南海相關協商機制，在平等協商的基礎上與相關國家共同合作，促進南海區域的和平與穩定。

4點原則指的是，各國為了處理複雜南海議題，應該秉持4點原則：第一，南海爭端應依據國際法和海洋法，包括聯合國海洋法公約以和平方式解決；第二，台灣應納入多邊爭端解決機制。第三，相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；第四，中華民國主張應以擱置爭議、共同開發方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海穩定，保護並共同開發南海資源。

5項做法則是包括捍衛漁權，強化護漁能量；多邊協商，請外交部和相關國家加強對話溝通，協商尋求合作共識；科學合作；人道救援，讓太平島成為人道救援中心及運補基地；鼓勵海洋法研究人才，強化國家因應國際法律議題時的能量。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）昨天下午在東協暨中國外交部長會議致詞時表示，東協成員國已和中國協商，完成南海行為準則（COC）的單一磋商文本草案，這是一項「里程碑」，將成為未來COC談判基礎。

包括台灣在內各方均宣示擁有南海島礁主權，相關爭議持續。由於中國在南海填海造島、擴建軍事設施、軍機起降，而美國進行航行自由任務，南海局勢一直受到關注。（編輯：林興盟）1070803