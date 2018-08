寒舍艾麗酒店 【藝遊秘境 感官午茶】​

感受美食在舌尖恣意舞動;品味香氣於鼻息間縈繞綻放,寒舍艾麗酒店The Terrace將「生活即藝術、藝術及生活」的料理視野結合無形美學概念,於7/30(一)起每日下午3:00-5:00,獻上【藝遊秘境 感官午茶】雙人NT$1,280+10%,邀您品息香韻之美。此次特別與Miller Harris都會秘境採食系列「Forage」香氛結合,此系列三款以探索隱身市井為靈感衍繹創作,恰與寒舍艾麗酒店藏身都會花園的自然美學不謀而合。

The Terrace巧妙與香調結合,為賓客獻上最優雅的尋味午茶之旅,巧緻小點包含有:『紫羅蘭奶凍玫瑰馬斯卡彭慕斯』、『覆盆子黑醋栗白起司蛋糕』以及『抹茶無花果栗子蒙布朗』等,搭以鹹點遨遊異國味蕾『番茄莎莎鮮蝦閃電泡芙』、『咖哩風味干貝蟹肉馬卡龍』以及『法式鴨肝松露起司塔』;輕品秘境魅力的幽靜流溢,獻上『城市綠影』以及『繽紛嫣紅』兩款沁心特調,亦有新鮮現打果汁、經典中西茗茶等各式飲品提供選擇,將層疊交織的寫意清新化作喉間氣息,引領您體驗形藝香逸的感官饗宴。活動詳情及預訂請洽寒舍艾麗酒店The Terrace (02)6631-8066或至www.humblehousehotels.com。

Miller Harris x The Terrace 邀您探索都會裡的神秘角落

寒舍艾麗不斷創造融合藝術、文化及生活的新品味層次,將全新料理視野結合美學概念,以藝術為啟發,打造嶄新的美食體驗;伴隨優雅細緻的空間氛圍,讓飲食也能成為人生中最美好的事。此次特別與英倫香氛品牌Miller Harris合作,將香氛與甜點動人結合,邀您一同探索都會秘境的萬種風情。

當代英倫藝術香氛Miller Harris,以傳統調香的卓越技藝與敏銳直覺,選取全世界最頂級的天然原料製作,將品牌靈魂落實於每一滴萃取產生的珍貴香氣中。此次Miller Harris探索倫敦市區中隨處可見的野生花草植物為靈感進行調香,以「Forage城市拾草文化」為啟發調製而成三款寫意創新、令人神往的香氛:天臺秘境淡香精(Hidden on the Rooftops)、都會迷蹤淡香精(Lost in the City)以及園林密語淡香精(Wander through the Parks)。The Terrace將高樓屋台的心曠神怡,到潛藏首都各處、蒼鬱繁茂角落裡的僻靜驚喜以原創甜點繽紛詮釋。於2018/7/30(一)起至9/30(日)活動期間點用The Terrace【藝遊秘境 感官午茶】雙人組合,每套贈送Miller Harris「Forage」香氛三款一組(2ml小香系列,數量有限贈完為止)。

形藝香逸 品味感官午茶之美

The Terrace夏季推出【藝遊秘境 感官午茶】雙人組合,以嶄新設計的點心櫃玲瓏盛裝,跳脫塔式的圓型陳列由透明櫥窗展演著精緻食感,粉藍色的櫥櫃典雅脫俗,為賓客獻上全新午後的芬芳饗宴。點心房副主廚林照富延伸「Forage」香氛概念,量身打造三款甜品:『紫羅蘭奶凍玫瑰馬斯卡彭慕斯』結合『天臺秘境淡香精』的繁花香調,以玫瑰荔枝慕斯包裹著紫羅蘭果泥凍的浪漫韻致,粉霧金黃彷若在蔚藍色天空灑落的晨曦光芒。『覆盆子黑醋栗白起司蛋糕』潤澤透亮的晶球內裡蘊藏著綿細巧克力慕斯,並點綴以黑醋栗莓果凍的酸香,抿入唇間飄散著『都會迷蹤淡香精』的花果前調,尋訪都市叢林中所展現的柔和生命力。『抹茶無花果栗子蒙布朗』風格演繹『園林密語淡香精』中都會輕柔繾綣的綠質香氣,汲取無花果的淡雅迷人與京都抹茶粉的深邃調和,繚繞柔織著手工栗子奶油紋理,化做夏日翠綠的蒙布朗山峰。而『藍莓檸檬瑪琳巧克力塔』則為秘境午茶自創小品,酸甜藍莓映襯可可的濃香,帶著棉花糖細緻質地的瑪琳蛋白霜散發著干邑橙酒薰香,微烤渲染上香脆褐色,甜蜜發現秘境果園的繽紛朝氣。

異國遨遊 與美味交織味蕾幻遊

LA FARFALLA義式餐廳主廚蔡世上聯手創想午茶鹹點,將異國情調幻化三幅美妙景色。『番茄莎莎鮮蝦閃電泡芙』將鮮明的墨西哥活力舞動於唇齒間,以精巧閃電泡芙包覆鮮蝦的飽實口感,襯以蕃茄丁、墨西哥青辣椒的辛香清爽,綴撒瑩亮透光的小蝦卵於口中迸發鹹甜海味,熱情繽紛滋味於舌尖躍起Salsa舞步。『咖哩風味干貝蟹肉馬卡龍』主廚將京都韻味細膩呈現,日式金黃咖哩粉溫潤著帝王蟹肉絲以及干貝鮮甜,並綴撒蘋果與鳳梨丁以果香清亮味覺,以翠綠抹茶馬卡龍夾起雅緻滑順內餡,訴說著京都巷弄中的優雅姿態。『法式鴨肝松露起司塔』則完美展演甘腴豐醇的味蕾香頌,柔緻塔皮盛著香濃內餡,襯托著香煎鴨肝的多汁滑嫩,和著松露醬汁的馥郁滑入喉間,輕盈黑紗薄餅旋起法式華美的經典舞步。

秘境特調 漫步於青翠繽紛花園

與午茶蘊含著自然香調相呼應,The Terrace創作兩款特調飲品:『城市綠影』將Midori的蜜瓜香甜揉和奇異果與萊姆清香,以義大利氣泡酒Prosecco的靈動順口揚起陣陣涼風,將綠意如此輕巧地化作迷人的朦朧微醺。『繽紛嫣紅』綻放著覆盆莓果的絢麗,嫣紅俏麗的沁涼雪泥散逸著鳳梨與蘋果馨香,彷若珠寶般閃耀暖夏盈光。