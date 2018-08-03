香格里拉台南遠東飯店 巧克力甜蜜饗宴

香格里拉台南遠東國際大飯店再度邀請法國MOF「巧克力類別最佳工藝師」Frédéric Hawecker來台客座，即日起至8月10日，特選法國莊園級巧克力打造獨家甜品，於大廳茶軒推出「MOF大師精品下午茶」，雙人份每組1,280元+10%，以及品香坊限量甜點 ，每個190元，訂位及詳情，請洽(06) 702 8856。

「法國最佳巧克力工藝師」Frédéric Hawecker打造總統級巧克力甜點

在MOF近百年的歷史中，巧克力類別大師僅有十九位獲得殊榮，主廚Frédéric Hawecker於2011年成為其中一位，他甚至寫了一套巧克力比例的計算程式，逐一分析各式巧克力的複雜結構後，再彼此融合創出豐富的新口感；現在他也知名莊園巧克力歐貝拉品牌顧問，善於將單一產區精品巧克力的風韻，透過細緻獨創的感性匠心，結合理性數字結構分析，將巧克力巧妙地推至最高境界，完美演繹口感上的純粹與創新，打造令人魂牽夢縈的口感！

大師風采重量級精品巧克力甜點獨家上市

主廚Frédéric Hawecker此次客座系列之作，包含:經典的「伯爵佛手柑」以法國佛手柑中的檸檬甜酸氣帶著淡雅花香的特性，加入牛奶豐純的康瑟朵白巧克力結合伯爵茶，一次品嚐茶香與佛手柑清新組合；「枸杞桂花牛軋沙布列」台灣枸杞桂花牛軋糖與法式傳統酥餅沙布列的精彩結合作，沙布列質地酥脆與擁有淡淡桂花香甜且口感軟Q的牛軋糖烘烤，所呈現的創意養生甜點；「小金橙沙哈」以蘊含鮮可可豆純粹香氣的73%阿爾帕茲巧克力，與奧地利沙哈蛋糕體完美結合而成，杏仁搭襯小金橙酸甜，香郁酸甜口味更顯豐富層次；「卡魯帕諾柑橘」常溫蛋糕與費南雪質地濕潤的口感相結合，使用大量新鮮柳橙熬煮成柑橘果醬，加入強勁個性的62%卡魯帕諾巧克力，打造單寧收斂韻味與酸甜柑橘味纏綿悱惻的細緻口感；「阿爾帕茲泡芙」精選咖啡豆加入阿爾帕茲巧克力奶醬與白巧克力香堤，巧克力淋醬色香味俱全展現誘人滋味，隱隱透著咖啡香氣；「海島之花」來自東南亞海島國家的熱帶水果，融入香醇濃郁的巧克力，細細品嚐水果清爽感以及厚實口感的巧克力；「抹茶康瑟朵起士」以日本北海道乳酪酥鬆餅為基底，佐以抹茶、椰子及水果的酸甜，不用烘烤即可享有醇濃口感的起士蛋糕。

法國「MOF最佳巧克力工藝師」Frédéric Hawecker，將巧克力巧妙地推至最高境界，完美演繹口感上的純粹與創新！即日起至8月10日，於香格里拉台南遠東國際大飯店一樓大廳茶軒推出「MOF大師精品下午茶」及甜點單品於外賣部品香坊限量販售，詳情及訂位請洽：(06) 702 8856。地址：台南市東區大學路西段89號