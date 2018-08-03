台北花園大酒店 獻上道地泰式美饌

炎炎夏日，邀三五好友品嘗清爽的泰式料理正是對胃。台北花園大酒店推出「泰國美食節」饗宴，自即日起-2018/08/31止，平日午、晚餐每位NT$699+10%，假日午、晚餐每位NT$899+10%，​來自泰國東北部那空拍儂(Nakhon Phanom)的Pratchayaporn Wangpratchayanont主廚嚴選香料、食材，搭配季節水果，精心規劃一系列泰式家鄉風味料理，含繽紛泰式沙拉、泰式傳統麵食、泰式烤牛肉佐特製醬…等佳餚，將多元民族文化融合下，延伸出多彩多姿的經典美食完美展現，挑動消費者的味蕾。

集團品牌行銷公關處副總監趙芝綺表示：「泰國為旅遊度假勝地，深受國人愛戴，經典料理更是使人著迷，台北花園大酒店六國自助餐近年來不斷持續推動異國美饌計畫，自去年的馬來西亞美食節，今年則是由Pratchayaporn Wangpratchayanont 主廚操刀，主廚運用最擅長的獨門家鄉菜，將泰國菜的靈魂元素─酸、辣、鹹、甜、苦五味，透過料理發揮達到和諧平衡，打造不同以往的美食體驗，讓消費者不用遠赴泰國就能品味道地泰式美饌，預計此波活動將可為六國餐廳帶來成長1-2成。」

活動期間：即日起~2018/8/31

活動地點：台北花園大酒店 六國餐廳

活動價格：

平日自助式午/晚餐：成人NT$699+10%；孩童NT$350+10%

假日自助式午/晚餐：NT$899+10%；孩童NT$450+10%