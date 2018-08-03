加拿大學生：新北外交交流營隊、好玩到不想回國

加拿大高中生來臺交流服務營隊今(3)日於五峰國中辦理結業式!今年營隊主題-當我們「童」在一起，特別結合有趣的童軍活動，搭配來自本市各高中職的青年外交大使合辦營隊，學生直呼收穫滿滿。

四天的營隊活動，由五峰國中及85童軍團指導兩國志工，設計及帶領各式探索活動、手工藝、追蹤旅行及團體競賽等有趣活動，培育學生團隊合作、問題解決、獨立思考及英語聽說的能力，是大朋友、小朋友都喜愛的童軍活動!

加拿大高中生來臺交流服務營隊活動。(照片由新北市政府提供)

課程豐富多樣，例如手工製作吸管蝦、領巾圈等，讓學生以學童玩的製作方式，發揮童軍「做中學」的最高境界；而追蹤旅行活動結合在地觀光景點的獅頭山，應用指北針旅行；另外還有趣味競賽如觸覺板、袋鼠跳躍、三人二腳等，活動豐富，學員笑聲不斷!

加拿大高中生來臺交流服務營隊活動。(照片由新北市政府提供)

參加活動的五峰國中郭薰勵表示，我覺得參加這個營隊可以學到團隊合作的重要，又可以認識加拿大的高中生，跟他們交流，增進自己的英文能力。如果下次有機會，還想再參加；三民高中吳彥呈則說：「我覺得可以跟外國人講話，而且為了要與他們溝通，學到了很多實用的英文，也會想要了解他們的文化。另外我們也做了很多有趣的童軍手工藝。下次如果有舉辦類似的活動，我會很想再參加!」另外，再度參加的加拿大高中生Kyle Fung感性地說：「去年給了我一個難忘的暑假，今年我再次回到新北，累積更多教學經驗提升自身的教學能力，也深入了解臺灣的文化，最重要的是擁有精彩無比的回憶。」

教育局表示，營隊活動除培養團隊默契、小隊精神外，也營造出許多學習英語及開口說英語的環境!期許參與營隊的學生除增進英文能力外，也能認識不同的文化，進而與國際接軌，展望未來。

加拿大高中生來臺交流服務營隊活動。(照片由新北市政府提供)

加拿大高中生來臺交流服務營隊活動。(照片由新北市政府提供)